Когда возвращаешься из долгой командировки в Краснодарский край, сразу чувствуешь: этот регион другой, особый. Он не похож на другие уголки России, здесь другой воздух и отношение к жизни. Здесь по-другому дышишь и мыслишь. И когда, засидевшись в Краснодаре, вдруг вырываешься в Новороссийск, испытываешь что-то похожее. Чувствуешь, что на фоне других городов этот чем-то неуловимо выделяется. Не только громадой порта и вышками цементного завода. У этого города свой характер и своя дорога, которой он следует уже больше 180 лет. Город-герой во многих смыслах, еще и город-уникум.

Когда слышу от своих друзей из других регионов, что отдохнуть летом они приезжают именно в Новороссийск, поначалу удивляюсь. Есть ведь Анапа, Геленджик, Сочи — самые курортные города в России. А потом понимаю, что влечет их сюда не только море, но и его душа. Здесь напрочь отсутствует курортное легкомыслие и ветреность. Это город моряков, переживший бомбежки и кровопролитные сражения и сумевший приспособиться к современным реалиям. Героический дух витает над каждым квадратным метром этой земли. И этим очень проникаешься.

Это город с бетонным фундаментом, у которого никогда не возникало вопроса, какую отрасль экономики развивать, чтобы заработать себе на жизнь. Новороссийский порт всегда был востребован, а сегодня его значение для края и всей страны вряд ли можно переоценить. Он давно уже стал главными воротами экспорта на юге России. Крупному бизнесу города-героя не нужно напоминать о том, что нужно инвестировать в новороссийскую экономику,— он здесь давно и надолго. И весь Новороссийск именно такой — основательный и знающий себе цену. Конечно, проблемы есть и у него, например с обеспечением водой и электричеством. Но на фоне размаха, присущего новороссийской экономике, кажется, что и они вполне преодолимы. В конце концов у Новороссийска есть то, чего у него уже не отнять: выход к морю и твердость характера. А большего ему и не нужно.