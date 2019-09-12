Как сделать бизнес эффективным.

7 сентября в Саратове состоялся первый мотивационный форум «Делай на 100», организованный Центром предпринимателя «Мой Бизнес». Также партнерами проекта стали бизнес тренер Нина Гришина, компания Questoria и Ассоциация молодых предпринимателей России. Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Перед действующими и будущими предпринимателями, которых на форуме было больше 300 человек, выступили два федеральных тренера, а также семь саратовских предпринимателей, рассказавших свою историю успеха в формате TED.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова, обращаясь к участникам форума, отметила, что он позволяет «в формате открытого диалога обсудить и понять, какие проблемы существуют в сфере развития бизнеса, а также возможные пути их решения».

Директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» Александр Марченко рассказал, что идея создания форума родилась после общения с молодежью и Ассоциацией молодых предпринимателей России. «Это наш первый форум для мотивации заниматься бизнесом», — пояснил организатор. Он также добавил, что эксперты популярного формата TED, основываясь на личном опыте, рассказывают, как сделать собственный бизнес эффективным. В этом заключается суть Центра «Мой Бизнес»: мотивировать, помогать, развивать существующий бизнес и вовлекать новых людей в предпринимательство.

Первым перед участниками форума выступил предприниматель, инвестор и бизнес-тренер Николай Мрочковский. Он считает, что такие мероприятия создают почву для развития бизнеса. «С одной стороны, это обучение, поскольку предпринимателей никто не учил, как правильно делать бизнес, так как все делается на коленке, с другой стороны — эффект коммуникации. Общение — это возможность найти партнеров, поставщиков», — объяснил эксперт и добавил. — «Одно дело бежать вперед одному, другое дело — группой». По его словам, такие мероприятия — катализатор для развития бизнеса.

Второй федеральный тренер Антон «Бритва» Рубанов также отметил важность коммуникации: «Я искренне уверен, что мне удалось стартануть из-за того, что я попал в нужную команду».

Затем в формате TED перед участниками форума выступили саратовские предприниматели. Антон Мизулин («Lockation»), Марат Мутигулин (Ассоциация молодых предпринимателей России), Ольга Бурлуцкая («Пир и мир»), Нина Морозова («Волжская пастила»), Артём Судаков («OKGO Production Studio & Creative Agency»), Андрей Никоноров (smm-агентство «STEP»,), Илья Кузнецов (сеть спортивных клубов «Примат») рассказали, какие идеи легли в основу их бизнеса, а также что их мотивирует, чтобы ежедневно заниматься развитием собственного дела.

Форум завершился награждением победителей премии «Делай на 100». На получение премии поступило 44 заявки. Организаторы отобрали 25 из них. Каждая из 25 компаний получила по 100 тысяч рублей, на создание рекламы о своем бизнес-проекте. Претенденты снимали видеоролики, где рассказывали о том, чем занимаются и почему им нужна реклама. «Для нас было главное не то, как снят ролик, а то, как предприниматель обосновал, что именно ему нужны эти деньги. Он рассказывал, на какие направления нужны средства: уличная реклама, социальные сети», — объяснил процесс определения победителей Александр Марченко.

Он также подчеркнул, что диалог с предпринимателями продолжится на II саратовском экономическом форуме. «Мой бизнес» будет вести дискуссионную площадку «Бизнес и Власть — полный контакт». Там обсудят разные темы, в том числе, где найти инвестиции, какое взаимодействие с властью нужно выстроить, чтобы бизнес развивался. К участию в дискуссии допустят СМИ, бизнес, власть и «отдельно экспертов». На площадке будет работать модератор, успевший проявить себя на подобных мероприятиях в Татарстане и Башкирии.

Многие участники высоко оценили качество организации форума. Некоторые отметили то, что мероприятие заряжает мотивацией, переориентируя с рутинных дел и заставляя концентрироваться на глобальных задачах. «Мероприятие высокого уровня во всех отношениях. Часто посещаю тренинги и семинары не только в Саратове, но и в Москве. Такой организации не встречала. Приятно, что посещение абсолютно бесплатно, это даёт возможность тем, кто только задумывается о бизнесе, соприкоснуться с полезной аудиторией и получить информацию из уст известных спикеров. Хочу выразить огромную благодарность за чуткое отношение и оперативность сотрудников Центра предпринимателя „Мой бизнес“. Вы делаете на 100, спасибо!» — рассказала после форума директор ООО «Аврора» Юлия Худошина.