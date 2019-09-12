Верховный суд отменил решения по аресту Хорошавина

Верховный суд России отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам колонии строго режима за получение крупных взяток, сообщил его адвокат Евгений Балабас. Адвокат отметил, что на положение бывшего губернатора решение Верховного суда не повлияет, под домашний арест его также не выпустят.

«Адвокат Ольга Артюхова (также представляет интересы господина Хорошавина в суде.— “Ъ”) сообщила СМИ, что президиум Верховного суда РФ в среду принял решение об отмене ареста»,— заявил господин Балабас. Защитник добавил, что речь идет об отмене всех судебных решений о продлении срока содержания под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Он добавил, что экс-губернатор продолжает знакомиться с материалами второго уголовного дела, процесс по которому, по мнению адвоката, «начнется не ранее начала декабря этого года».

«В конце прошлой недели Хорошавина из СИЗО Южно-Сахалинска опять этапировали в СИЗО Хабаровска. На этой неделе вновь должны привезти обратно в Южно-Сахалинск в СИЗО. Якобы его не могут держать более двух месяцев в СИЗО Южно-Сахалинска, а следственные органы не предпринимают никаких попыток, чтобы этот вопрос урегулировать с руководством СИЗО»,— объяснил адвокат. По его словам, бывший губернатор сможет ознакомиться с материалами второго уголовного дела до 29 октября. Господин Балабас выразил надежду, что время на ознакомление будет продлено.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Хорошавин был признан виновным в получении крупных взяток, легализации преступных доходов и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Летом СКР завершил дело по новым коррупционным эпизодам: речь идет о двух десятках случаев, размер незаконных выплат в отдельных случаях достигал 10 млн руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Александр Хорошавин остался при своих».