66,1 миллиарда долларов составил объем портфельных инвестиций российских компаний в долговые бумаги за рубежом в первом квартале 2019 года, сообщил Банк России. За год показатель снизился на 5%, а его доля в общем объеме портфельных инвестиций компаний РФ за границу снизилась соответственно до 91% с 94%. Основными странами-получателями традиционно являются такие страны, как Ирландия ($21,9 млрд) и Люксембург ($16 млрд), размеры этих вложений за год снизились на 4% и 14% соответственно. За тот же период вложения компаний РФ в акции и паи за рубежом выросли на 41%, до $6 млрд. Их основными получателями в первом квартале 2019 года были остров Джерси ($1,5 млрд) и США ($2 млрд).