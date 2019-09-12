Банковский надзор выкладывают в сеть

Депутаты предложили законодательно закрепить обязанность ЦБ публиковать данные о вынесенных банкам ограничениях и запретах по привлечению средств физлиц. Сейчас информация о запрете публикуется банками и в базе ЦБ только при наличии оснований, предусмотренных законом о страховании вкладов, что практически всегда заканчивается отзывом у банка лицензии. Эксперты отмечают, что инициатива законодателей лишит шанса на нормализацию работы даже добросовестных игроков.

Проект закона, который обяжет ЦБ публиковать у себя на сайте информацию о запрете или ограничении на привлечение во вклады средств физлиц и открытие и ведение им счетов, был 11 сентября внесен в Госдуму группой депутатов. Изменения вносятся в закон «О Центральном банке». Информация должна быть размещена на сайте регулятора не позднее двух дней после направления банку соответствующего предписания. Удаляться данные сведения должны «не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета», «а в случае отзыва у банка лицензии» — в тот же день. Как отмечается в пояснительной записке, целью планируемых изменений является доступ «потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков».

В соответствии с законом о страховании вкладов, если кредитная организация нарушает ряд условий, она должна подать в ЦБ ходатайства о прекращении права на привлечение средств во вклады, открытие и ведение счетов физлиц. После этого банк должен опубликовать информацию о данных ограничениях у себя на сайте, а ЦБ внести в свою базу. Вместе с тем сведения о запрете или ограничении на привлечение во вклады средств физлиц, выданные ЦБ как надзорные меры, в случае если регулятор подозревает, что действия банка создают угрозу интересам кредиторов, не подлежат раскрытию, поскольку относятся к информации ограниченного доступа. В ЦБ напомнили, что данный вопрос рассматривался в опубликованном в 2018 году докладе. В нем отмечалось, что «нераспространение информации о применении к банкам надзорных мер широкому кругу лиц, с одной стороны, направлено на сохранение стабильности банковской системы, с другой стороны, это создает возможность для злоупотреблений банками». Банк России рассматривал «возможность дополнения законодательства нормами об обязательной публикации информации о вводимых мерах».

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, когда обязанность подобного информирования закреплена за банками, они могут размещать запрет в разделе сайта, где клиенту будет достаточно проблематично его найти. «Размещение информации на сайте ЦБ сделает ее доступной для всех вкладчиков,— отметил он.— Ко второму чтению мы, вероятно, внесем в законопроект поправку, четко определяющую, что данные сведения должны публиковаться в максимально доступном для граждан месте сайта».

Эксперты относятся к данной инициативе настороженно. По мнению управляющего директора по розничным продуктам Абсолют-банка Антона Павлова, размещение информации на сайте ЦБ о запрете тому или иному банку привлекать денежные средства физлиц регулятором — это полезная мера с точки зрения защиты потребителей финансовых услуг. «Но банку, в отношении которого регулятор ввел такие меры, будет сложно восстановить доверие клиентов»,— замечает он. «Вкладчики, выбирая, куда вложить деньги, не изучают информацию на сайте ЦБ, и приучить их к этому будет затруднительно,— говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.— Однако эта информация будет попадать в СМИ». По его мнению, опубличивание такой информации может лишить банк шанса вернуться к нормальному режиму работы. «Вкладчики начнут перестраховываться и панически забирать деньги из банка, тот столкнется с дефицитом ликвидности,— продолжает он.— Это будет фактически смертный приговор даже добросовестному и столкнувшемуся с временными трудностями банку».

Светлана Самусева