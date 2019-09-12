Минкульт оставили на зама

Врио министра культуры Самарской области назначена Ирина Калягина. Такое решение было принято после перехода с этого поста Сергея Филиппова на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Ранее Ирина Калягина замещала руководителя министерства, когда ведомство возглавляли Ольга Рыбакова, затем Сергей Филиппов. В министерстве культуры госпожа Калягина работает с 2004 года. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации перехода господина Филиппова на пост руководителя оперного театра шансы Ирины Калягиной утвердиться в должности министра ­возрастают.

Временное исполнение обязанностей министра культуры Самарской области возложено на Ирину Калягину. Об этом вчера „Ъ“ сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Также в департаменте уточнили, что пока новый конкурс по выборам главы министерства культуры региона не планируется. Ранее Ирина Калягина замещала руководителя министерства, когда ведомство возглавляли Ольга Рыбакова, затем Сергей Филиппов. Кроме того, с 2015 года Ирина Калягина является руководителем департамента стратегического планирования и развития отрасли областного министерства культуры. С 2004 года она работала консультантом департамента культуры, затем руководила управлением ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры. В общей сложности она проработала в министерстве около 15 лет.

Ранее СМИ писали о том, что министерство культуры Самарской области может возглавить бывший первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга (2012–2015) Борис Илларионов. В департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области „Ъ“ не подтвердили и не опровергли эту информацию. «Мы можем подтверждать или опровергать только официальные документы или комментарии от наших руководителей, никаких комментариев на этот счет от руководства области не было»,— ответили в департаменте.

Борис Илларионов — кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой балетоведения Академии русского балета им. А.Я.Вагановой. Работал в Санкт-Петербург­ской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, Санкт-Петербург­ском академическом театре балета под руководством Б.Я.Эйфмана.

Пост врио министра культуры региона 9 сентября покинул Сергей Филиппов, он перешел на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Кроме того, он стал советником губернатора по культуре на общественных началах. Господин Филиппов был назначен на должность главы министерства 8 июня 2015 года. В статусе врио чиновник стал работать после того, как 25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина. Как ранее отметил глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справляется со своей работой, однако «хочется культурного прорыва». После чего было решено объявить конкурс на пост министра культуры, на который подали заявки представители региона и пяти субъектов РФ.Однако в начале августа конкурсная комиссия никого из отобранных 17 кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Члены конкурсной комиссии тогда пояснили „Ъ“, что выделили для себя отдельных «достойных» кандидатов, но не пришли к единому мнению. Они отметили, что свое мнение они высказали, а «дальше будет решать губернатор».

«На мой взгляд, вся эта история как-то неприлично затянулась,— говорит завкафедрой социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский.— Оказалось, что не нужно было нигде искать, вот тут под боком сидит хороший кандидат, давайте ее возьмем. А зачем тогда была вся эта свистопляска с конкурсами, этими якобы кандидатами. Можно было всю эту проблему решить сразу же. История с менеджментом этого конкурса и вообще подбором кандидатов на пост министра настолько позорная, что я не удивлюсь тому, что будет назначен этот человек. Я ее не знаю, может быть будет замечательным министром культуры. Но мы сейчас говорим об организации конкурса. Люди, которые этим занимались, не имеют никаких компетенций. Их обводят вокруг пальца. Получается очень смешно, что даже история с Дмитрием Биланом меркнет на этом фоне».

Эксперты считают, что в сложившейся ситуации перехода Сергея Филиппова на пост директора театра оперы и балета шансы Ирины Калягиной утвердиться в должности министра ­возрастают.

«Почему можно тянуть с поиском настоящего министра культуры, но нельзя было потянуть с врио директора оперного театра? Мы получили настоящего директора театра, но не получили настоящего министра культуры. Второе: если бы мы сейчас не нашли министра культуры, и мне как руководителю предлагают занять министерский пост, я спрашиваю: кто у вас самый большой потребитель бюджета? Ясно, что в топ3 входит оперный театр, руководителем которого уже назначен бывший министр. Я говорю: „Ребята, это что за подстава? Он сам себя назначил директором театра, а вы мне предлагаете на все оставшееся? Тут на полный пирог особо желающих не было, а на часть пирога будет больше желающих?“ Здесь шансы заместителя сильно возрастают. То есть человек, который был заместителем, вполне может изображать то, что он является руководителем. Помните историю с Путиным­ и­ ­Медведевым?..» — говорит господин Звоновский.

Ани Айвазян