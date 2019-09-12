Перевозчик направился в будущее

Группа компаний (ГрК) «Волга-Днепр» рассматривает Ульяновск как возможную базу для создания мультимодального транспортного хаба со спектром грузов от мелких до сверхтяжелых и новыми технологиями управления грузопотоками. Также ГрК намерена приступить к разработке вариантов использования в грузовых перевозках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Руководство ПОЭЗ считает, что оптимальным вариантом для размещения хаба является ульяновская аэропортовая особая экономическая зона. С этим согласны и эксперты, которые, впрочем, отмечают, что пока российский рынок не генерирует достаточный грузопоток, необходимый для формирования хаба.

В конце августа авиационная транспортно-логистическая группа компаний «Волга-Днепр» на международном авиакосмическом салоне МАКС2019 подписала с Ульяновской областью меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Там же было подписано и соглашение между ульяновской управляющей компанией «Технокампус» (ООО, учредители — региональное АНО «Агентство технологического развития и АО «Корпорация развития Ульяновской области») о намерениях по формированию на базе «Технокампуса 2.0» в промзоне «Заволжье» научного центра «Волга-Днепра».

Выяснить подробности соглашений в правительстве региона не удалось. На запрос „Ъ“ первый вице-премьер облправительства Андрей Тюрин не ответил. Между тем в самой группе компаний «Волга-Днепр» „Ъ“ пояснили, что занимаются разработкой перспективного проекта создания большого транспортно-логистического мультимодального хаба, работающего в широком спектре грузов — от мелких партий до сверхтяжелых и негабаритных, с современными технологиями управления грузопотоками и отлаженной инфраструктурой. Впрочем, пока однозначного решения по Ульяновску нет — в ГрК отметили, что рассматривается «несколько локаций домашнего аэропорта, и Ульяновск может стать одним из таких мест», и для них «важно наличие соответствующих условий». Какие конкретно, в компании не раскрывают, но отмечают, что Ульяновск для них «всегда был и остается одним из наиболее привлекательных городов, как с точки зрения привлечения персонала, так и по наличию авиационных мощностей».

В ГрК пояснили, что сейчас они «хорошо выполняют работу по доставке крупных партий грузов от 100 и более тонн, начинают работу в сегменте 20–30 тонн, в планах — сегмент в 3–7 тонн и более мелкие партии. «Технологии доставки сегодня важнее техники, успешен прежде всего тот, кто владеет технологиями управления грузопотоками, в приоритете электронная коммерция, почтовые сервисы, мультимодальные поставки с использованием прежде всего воздушного и автомобильного транспорта»,— отмечают в ГрК. В выборе аэропорта (в Ульяновске два международных аэропорта: Ульяновск-Восточный и Ульяновск-Баратаевка) ГрК пока тоже пока не определилась, считая, что это возможно только после детальной оценки оснащенности аэропортов для обработки стабильных грузопотоков и желания аэропортов к активному развитию».

Говорить о планируемых объемах инвестиций и сроках реализации проекта в «Волга-Днепре» отказались, назвав это преждевременным, но заметили, что разрабатываемые проекты — стратегия развития компании на много лет вперед, «стратегия предвосхищения требований и пожеланий заказчиков, сокращения сроков доставки грузов», поскольку «лидерство на глобальном рынке возможно только с применением передовых технологий», именно поэтому «Волга-Днепр» делает ставку на перспективные разработки. С этой стратегией связана и реализация проекта исследования перспектив использования в грузоперевозках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Наша задача в проекте БПЛА — сформировать конфигурацию транспортников будущего, встроенных в экосистему. Много факторов, которые необходимо учесть: как будут развиваться грузовые терминалы в ближайшие 50 лет, какими будут темпы и география развития аэропортовой сети, какая ниша по грузоподъемности наиболее перспективна для БПЛА, какие могут быть ограничения ICAO и так далее»,— поясняют в «Волга-Днепре», подчеркивая, что, по их оценкам, «в течение 10 лет будет возможно полномасштабное использование БПЛА для доставки грузов на глобальном рынке». Будет ли ГрК сама разрабатывать и производить специализированные БПЛА или станет заказчиком для специализированных предприятий, станут ли БПЛА отдельным бизнесом «Волга-Днепра», решение об этом пока не принято.

Разработкой новых технологий управления транспортными потоками и использования БПЛА будет заниматься Инженерный центр «Волга-Днепра» (создан в августе 2012-го в Москве, это более 80 инженеровконструкторов из Москвы, Ульяновска, Лейпцига), основной площадкой которого планируется сделать ульяновскую Технологическую долину («Технокампус 2.0»).

Гендиректор АО «ПОЭЗ „Ульяновск“» Олег Барабанов уверен, что ПОЭЗ примыкающая к аэропорту Ульяновск-Восточный, имеет для ГрК «Волга-Днепр» максимум преимуществ, и в первую очередь это связано с тем, что основное направление ПОЭЗ — транспортно-логистическое, кроме того, в стратегии развития зоны одно из важнейший направлений — мультимодальный транспортно-логистический комплекс (прямая связь с железной дорогой и междугородной автотрассой, с присоединением речной ПОЭЗ добавится и речная ­составляющая).

С гендиректором ПОЭЗ соглашается и глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, отмечающий, что именно Ульяновск-Восточный совместно с ПОЭЗ может стать базой транспортного хаба. «Там уже все готово — аэродромная инфраструктура и действующая операционная база „Волга-Днепра“, а ПОЭЗ может дать возможности формирования инфраструктуры по обработке международных грузов. Но это перспектива даже не завтрашнего дня. Россия пока не является рынком, генерирующим большие исходящие и входящие грузопотоки, достаточные для мультимодального транспортного хаба за пределами московского региона»,— считает эксперт. Включение в стратегию развития транспортных потоков БПЛА он считает оправданным. «На маленьком самолете, отказавшись от затрат на пилотов, мы получаем существенное улучшение экономических параметров. В том, что БПЛА войдут в авиационные перевозки малых партий груза, сомнений нет, вопрос только в сроках подготовки соответствующего законодательства. Поиск в этом направлении, безусловно, оправдан»,— добавил господин Пантелеев.

Сергей Титов, Ульяновск