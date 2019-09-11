Российское отделение Amnesty International заявило о захвате сайта организации

Вечером во вторник, в 20:22, с официальной почты российского отделения Amnesty International в СМИ был разослан необычный пресс-релиз с критикой самой администрации. В нем сообщалось, что «сотрудники Amnesty International призвали к незамедлительной отставке генерального секретаря организации Куми Найду». Представитель Amnesty рассказал, что организация потеряла доступ к своим информационным ресурсам.

По словам авторов письма, которое также опубликовано 11 сентября на сайте организации, «Amnesty International находится в состоянии глубокого кризиса», доказательством чего служат несколько самоубийств сотрудников. Также в заявлении приводятся слова «бывшего сотрудника московского представительства организации Александра Сотова». Он заявляет, что стал свидетелем «кумовства, лицемерия и нарушений прав работников». «Мнимые правозащитники из Amnesty считают себя выше любых законов, а уж трудовое право для них и вовсе не существует, не говоря уже о мнении каких-то там подчиненных»,— говорится в письме. Там же дана ссылка на петицию с требованием отставки руководства Amnesty International; она была создана незадолго от отправки письма, ее подписали 22 человека.

“Ъ” обратился за комментарием к пресс-секретарю российского отделения Amnesty International Александру Артемьеву. «Сегодня примерно в 8:30 вечера по Москве мы частично потеряли доступ к информационным ресурсам Amnesty International в России, в частности к старой версии официального сайта Amnesty.org.ru и системе почтовой рассылки,— сказал он “Ъ”.— Мы работаем над восстановлением доступа, однако это может занять какое-то время. До этих пор официальную информацию от представительства Amnesty в России можно получать на новом русскоязычном сайте организации Eurasia.amnesty.org, а также через страницу Восточноевропейского и Центральноазиатского регионального офиса в Facebook». Господин Артемьев подтвердил “Ъ”, что Александр Сотов действительно работал в организации веб-администратором, и предположил, что бывший сотрудник может иметь отношение к произошедшему.

Александр Черных