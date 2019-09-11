Синдзо Абэ пересобрал японское правительство

Японский премьер-министр Синдзо Абэ провел масштабные перестановки в своем правительстве, омолодив его и добавив несколько восходящих звезд, одна из которых может сменить господина Абэ после его ухода в отставку в 2021 году. Партнер главы МИД РФ Сергея Лаврова по мирным переговорам Таро Коно уходит на должность министра обороны, его место займет Тосимицу Мотеги, проявивший себя в ходе переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Самый молодой член нового кабинета — сын бывшего премьер-министра 38-летний Синдзиро Коидзуми. Его выдвижение на высокий пост стало неожиданностью: на прошлых внутрипартийных выборах он поддержал противника господина Абэ.

Новый кабинет обновился более чем наполовину: из 20 министров сменилось 13. Многие перестановки, впрочем, были чисто внутренними. Например, министр иностранных дел Таро Коно, с которым Сергей Лавров еще 31 мая вел переговоры о судьбе Курильских островов, теперь станет министром обороны. Японские газеты Yomiuri Simbun и The Japan Times предполагают, что эту должность ему передали как одному из главных «ястребов» в кабинете господина Абэ, жестко проявившему себя в недавнем противостоянии с Южной Кореей. Новый министр иностранных дел страны — Тосимицу Мотеги, бывший журналист, консультант и менеджер Marubeni Corporation, в 1993 году впервые избравшийся в парламент. Он был заместителем министра иностранных дел и курировал вопросы, связанные с «северными территориями» (японское название Южных Курил) и Окинавой. Во втором правительстве Синдзо Абэ в 2012 году он в качестве министра торговли курировал переговоры по заключению Транстихоокеанского партнерства. В прошлом году господин Мотеги зарекомендовал себя как умелый переговорщик, добившись приемлемых для Токио условий двусторонней торговли с США, причем его оппонентом был чрезвычайно жесткий торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер.

Внимание прессы и экспертов приковано к самому молодому министру нового состава кабинета, 38-летнему Синдзиро Коидзуми. Его назначение стало настоящим сюрпризом для наблюдателей. Во-первых, по меркам японской политики он очень молод для такого поста: средний возраст его коллег по кабинету — 63 года. С 1945 года было лишь два министра моложе Синдзиро Коидзуми. Во-вторых, на прошедших в сентябре 2018 года выборах главы Либерально-демократической партии (ЛДП) господин Коидзуми поддержал не премьер-министра Абэ, а его противника, бывшего генсека ЛДП Сигэру Исибу.

Коидзуми-младший, который теперь будет занимать пост министра по экологии,— сын Дзюнъитиро Коидзуми, премьера Японии в 2001–2006 годах. Коидзуми-младший, согласно опросам газеты Asahi Shimbun, снискал себе поддержку 71% граждан страны как защитник интересов юных японцев и часто выступал против имиджа правящей ЛДП как «партии скучных старых идей». Он, в отличие от большинства других министров и депутатов, часто появляется в светской хронике. Последний раз — 9 августа, когда объявил о скорой свадьбе с телеведущей Кристель Такигавой прямо в офисе премьер-министра Японии.

В 2021 году Синдзо Абэ из-за внутрипартийных ограничений вынужден будет покинуть пост премьер-министра, и нынешний кабинет — первый, министры которого имеют шансы политически пережить премьера. Более того, многие из назначенных им в этот раз вполне могут побороться за лидерство в стране, включая молодого и популярного Синдзиро Коидзуми. Завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, впрочем, полагает, что его время еще не пришло. «По японской традиции неважно, какой у тебя уровень популярности, ты должен для занятия такого высокого поста поработать на нескольких министерских или партийных позициях,— сообщил эксперт “Ъ”.— ЛДП не находится в кризисе, чтобы делать такие резкие движения, и я думаю, что Коидзуми-младший эту гонку за пост лидера пропустит».

Михаил Коростиков