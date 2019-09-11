Строительство соцобъектов в трех районах города завершат до конца года

До конца текущего года в Петродворцовом, Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга будет завершено строительство нескольких социальных объектов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

Так, до конца года подрядчик должен сдать поликлинику в Стрельне, на Львовской улице. В настоящее время объект готов на 78%. Также планируется завершить реконструкцию школы на Российском бульваре, строительство детсадов на ул. Летчика Пилютова и ул. Олеко Дундича, 20 и детского сада на Южном шоссе.

Напомним, что ранее комитет имущественных отношений города заключил с застройщиками восемь контрактов на выкуп 16 объектов социального назначения из 43, запланированных на приобретение в 2019 году. На эти цели из бюджета выделено 4,7 млрд руб.