Власти Татарстана могут пересмотреть имущественный ценз для льгот из-за недовольства населения

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал региональный Кабмин подготовить предложения по изменению системы начисления социальных льгот в зависимости от имущественного положения гражданина. «Эта привязка к квадратным метрам вызвала массу, я бы сказал всплеск, обращений, которые требуют возвращения к этому вопросу, персонифицированного подхода»,— сказал господин Мухаметшин на заседании регионального правительства в среду.

Спикер подчеркнул, что уже «переговорил» на эту тему с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Эта привязка серьезно усложняет не только избирательную кампанию, но и меняет отношение к властям»,— сказал господин Мухаметшин.

Напомним, уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)» был введен в республиканское законодательство в конце 2018 года. Законом «Об адресной социальной поддержке» предусмотрено, что льготы могут не предоставляться семьям, у которых есть жилые помещения площадью более 40 кв. м в расчете на одного человека. Льготникам также не положено иметь дачи и садовые домики, общая площадь которых превышает 40 кв. м на человека. Для одиноких пенсионеров норма по площади постановлением правительства установлена в размере 80 кв. м.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"