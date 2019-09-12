Экс-главе Саратова нашли легкий состав

С бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко сняты обвинения в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как сообщил „Ъ“ его адвокат Дмитрий Беляков, обвинение переквалифицировали на присвоение или растрату в особо крупном размере. Предполагаемый ущерб сократился с 176 млн руб. до 37 млн руб. Защита считает, что изменение квалификации уголовного дела свидетельствует о том, что следствие не вполне понимает, какое преступление совершил господин­ ­Прокопенко.

Следствие предъявило бывшему главе администрации Саратова Алексею Прокопенко обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Размер ущерба, причиненного господином Прокопенко, оценен в 37 млн руб. Предъявленные ему ранее обвинения по ч. 4 ст. 159 («мошенничество в особо крупном размере») и ст. 174 УК РФ («легализация средств, полученных преступным путем») сняты.

При этом, как пояснил господин Беляков, фабула преступления не изменилась. Следствие считает, что в 2012 году с подачи Алексея Прокопенко в Заводском районе Саратова были созданы управляющие компании ООО «Стройкомплект» и ООО «Континент 2011». Управляющие компании заключили договоры с ООО «Расчетно-платежный центр» (РПЦ), согласно которым центр принял на себя обязательства от имени и за счет ООО «Стройкомплект» заниматься сбором средств за коммунальные услуги. В декабре 2017 года был вынесен приговор Александру Исаеву, Сергею Биргину, Андрею Гнусареву и Ирине Рипиненой. Их признали виновными в мошенничестве и легализации средств. Суд признал, что через РПЦ обвиняемые похитили 81,9 млн руб., принадлежавших ресурсоснабжающим организациям и предназначенных к перечислению им в качестве оплаты оказанных услуг и поставленных ресурсов управляющим компаниям, осуществлявшим деятельность по управлению многоквартирными домами в Заводском районе Саратова. Наибольший ущерб, как признал суд, был нанесен ОАО «Волжская ТГК» (сейчас ПАО «Т Плюс». — „Ъ“) — 51 млн руб. На апелляции мошенничество переквалифицировали на растрату.

Следствие считает, что Алексей Прокопенко покровительствовал преступной группе и был фактическим владельцем управляющих компаний.

Бывший учредитель и директор ООО «РПЦ» Борис Буняев проходил по делу свидетелем обвинения, показаний на суде он дать не успел, в конце ноября 2016 года до передачи дела в суд его нашли мертвым на стройплощадке в микрорайоне Юбилейный Саратова. Рядом с ним была обнаружена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в своей смерти.

Андрей Гнусарев на суде говорил, что поступавшие на счет РПЦ средства раз в месяц обналичивались через компании ООО «Стандарт-С», ООО «Триада», ООО «СТК-групп», ООО «Топ-Лайн», ООО «Лидер» и Алексею Прокопенко относили от 700 тыс. до 3 млн руб. ­ежемесячно.

Уголовное дело в отношении Алексея Прокопенко было возбуждено в начале 2015 года. Почти сразу после возбуждения дела он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Ему вменили хищение у поставщиков ресурсов 507 млн руб., затем размер ущерба снизили до 176 млн руб. 8 апреля 2015 года Кировский районный суд заочно арестовал господина Прокопенко. 14 марта этого года он добровольно явился в следственный отдел по Октябрьскому району города Саратова регионального СУ СКР с заявлением, в котором попросил объективно разобраться в уголовном деле в отношении него и принять меры по факту его «незаконного уголовного преследования». Сначала он был заключен под стражу, затем отпущен под домашний арест.

Адвокат Дмитрий Беляков считает, что следствие переписало в обвинительное заключение часть приговора в отношении Исаева, Биргина, Гнусарева и Рипиненой, в котором фигурирует господин Прокопенко. «Другой возможности направить дело в суд у следствия нет. Никаких доказательств перечисления Алексею Прокопенко средств от преступной деятельности ООО „РПЦ“ не существует. Изменение квалификации дела говорит о том, что следствие не понимает, что предъявить обвиняемому. У следствия нет ни одного доказательства того, что Алексей Прокопенко участвовал в преступной схеме. Но есть приговор, вступивший в законную силу, и следствие хочет „натянуть“ одно дело на другое»,— пояснил господин ­Беляков.

Сергей Петунин