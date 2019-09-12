Банкиры против двойного регулирования

Ассоциация российских банков выступила категорически против внедрения саморегулирования в банковском секторе. Банкиры опасаются, что такой институт не будет работать эффективно, но при этом потребует от них существенных денежных вливаний, а также еще сильнее ухудшит ситуацию с конкуренцией на рынке. Впрочем, ряд банков все же поддерживает саморегулирование, но при условии, что оно будет не дублировать функции ЦБ, а возьмет на себя их часть.

Совет Ассоциации российских банков (АРБ), состоящий из 35 банкиров, во вторник единогласно высказался против идеи создания саморегулируемой организации (СРО) в банковском секторе. «Внедрение модели двойного регулирования банковской деятельности приведет к появлению второго, квазигосударственного надзорного органа»,— говорится в заявлении АРБ, опубликованном вчера. Члены ассоциации опасаются, что ни одна из функций СРО не будет работать полноценно. При этом, по их мнению, саморегулирование не решит проблемы банковского сектора, но монополизирует и монетизирует услуги банковских объединений, увеличит чиновничий аппарат и потребует от банков «очень больших вложений».

Идею создания СРО на банковском рынке ЦБ продвигает с конца прошлого года. В середине июля 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что саморегулирование нужно, например, для борьбы с мисселингом. Речь идет о навязывании клиенту не того продукта, за которым он обратился.

В частности, банки не раз были замечены в продаже страховых продуктов вместо вклада — инвестиционного или накопительного страхования жизни.

С другой стороны, госпожа Набиуллина призналась, что для ЦБ остается вопросом, эффективно ли работает саморегулирование на тех рынках, где оно уже введено. Более того, она пригрозила отказать от саморегулирования в тех секторах, где оно не работает, заменив его госрегулированием.

Вторая банковская ассоциация — Ассоциация банков России (АБР) — тоже изучает планы ЦБ по введению саморегулирования на банковском рынке. По словам председателя совета ассоциации, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, АБР рассмотрит соответствующий вопрос в пятницу. Среди опрошенных членов ассоциации мнения разделились, уточнил он. Есть банкиры, которые поддерживают создание СРО, но при условии, что оно не будет дублировать функции ЦБ, а возьмет часть из них на себя, и при подготовке каких-либо нормативных актов, затрагивающих интересы банковского сектора, ЦБ получал бы визу этой СРО. Сам господин Аксаков пока к этой инициативе относится сдержанно, но может поменять свое отношение, после того как ЦБ предоставит конкретику.

Банкиры относятся к идее саморегулирования с осторожностью. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский предполагает, что СРО может быть полезной, например, для поведенческого надзора — за недобросовестными практиками при работе с клиентами. На СРО можно переложить с ЦБ контроль за кибербезопасностью или соблюдением закона о рынках ценных бумаг. При этом, по словам Сергея Хотимского, рынок не готов к возложению на СРО функции ЦБ по банковскому надзору, например, за финансовой стабильностью кредитных организаций. Таким образом, по его словам, ведение саморегулирования «требует очень аккуратных действий и тонких настроек».

При этом, как утверждают в АРБ, в мире «нет ни одного случая делегирования части государственных полномочий по банковскому надзору в пользу саморегулируемой организации».

В частности, такой возможности не предусматривает ни один документ Совета по финансовой стабильности или Базельского комитета. Обнародование конкретных деталей плана регулятора по созданию СРО на банковском рынке ожидается в конце недели на банковском форуме в Сочи. ЦБ не предоставил “Ъ” ответ на вопрос, снимает ли разработанная им концепция опасения банкиров.

Виталий Солдатских