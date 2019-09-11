Hyundai i10 получил «спортивную» версию N Line

Hyundai i10 N Line. Фото: Hyundai

Hyundai i10 N Line. Фото: Hyundai

От базовой модификации новинка отличается спортивным аэродинамическим обвесом, 16-дюймовыми колесными дисками и выхлопной системой с двойными патрубками. В салоне появились спортивные сиденья, педали и рычаг коробки передач, а в отделку добавлены красные акценты.

Особенностью Hyundai i10 N Line стал 100-сильный литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой двигатель не доступен для обычного хэтчбека. Также версию N Line можно купить с 84-сильным 1,4-литровым мотором с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».

Напомним, премьера нового поколения Hyundai i10 состоялась в сентябре 2019 года.