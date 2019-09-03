03 сентября, вторник
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Hyundai представила новый хэтчбек i10

Компания Hyundai представила новое поколение компактного хэтчбека i10, который дебютирует на автосалоне во Франкфурте.

Автомобиль получил новый дизайн в фирменной стилистике современных моделей корейской марки и абсолютно новый интерьер. Изменилась архитектура салона, стали качественней материалы отделки и расширился перечень доступного оснащения в том числе за счет систем активной безопасности.

В качестве двигателей для Hyundai i10 предложены бензиновые 67-сильный литровый и 84-сильный 1,4-литровый моторы. Агрегаты сочетаются с 5-ступенчатой механической или роботизированной коробками передач.

На европейском рынке продажи нового хэтчбека Hyundai i10 начнутся до конца 2019 года.

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