Мэрия Москвы отказала оппозиции в митингах на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября

Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на проведение акций в поддержку политзаключенных и против полицейского насилия на митингах на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября, сообщила в Telegram заявитель митингов Эльвира Вихарева, член политсовета московского отделения партии «Гражданская инициатива» (переименовывается в Партию перемен) Дмитрия Гудкова. На 21 сентября она подавала заявку о проведении митинга на внешней стороне проспекта Сахарова количеством участников до 100 тыс. человек, а на следующий день — на шествие от Страстного бульвара до Сретенского бульвара с митингом на проспекте Сахарова на 10 тыс. человек.

Госпожа Вихарева опубликовала ответ мэрии на ее заявку, в котором сказано, что по предложенным ей маршрутам планируется проведение других массовых мероприятий. Городские власти предложили перенести митинги и шествие на улицы Перерву и Люблинскую в Марьино.

Кроме того, Эльвира Вихарева призвала избранных в Московскую городскую думу депутатов от оппозиции обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и приступить к разработке закона, который бы «запрещал чиновникам в произвольном порядке запрещать митинги и отправлять всех в Перерву».

В начале этого месяца городские власти отклонили заявку госпожи Вихаревой на проведение митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Причиной для отказа стало проведение там «культурно-просветительских и социально значимых массовых мероприятий».

С середины июля в Москве проходят акции протеста, наиболее массовой из них стал согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова, собравший более 50 тыс. человек. Первоначальным поводом к акциям протеста стал недопуск большинства оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, позже митинги стали проходить в поддержку задержанных и осужденных за участие в несанкционированных акциях.

О протестных акциях прошедшего лета читайте в материалах “Ъ”.