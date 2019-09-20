История одного порядка

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Где заканчивается общественный порядок и начинаются беспорядки? Уголовный кодекс предлагает один ответ, полицейские протоколы — другой. Weekend изучил официальные обзоры общественных настроений за 200 лет, чтобы понять, что такое порядок в России и почему в ответе на этот вопрос российская власть всегда ориентировалась на полицию, а не на Уголовный кодекс
Каким представлен общественный порядок в обзорах политической полиции, органов госбезопасности и других государственных ведомств? Его идеал — полное слияние народа с властью, не важно, представлена ли она императором, Центральным комитетом партии или президентом. Что бы ни происходило в стране, общественный порядок являет собой утопию безраздельного доверия к власти, готовность поддержать любое ее решение и дать отпор любому ее врагу. Чем экзальтированней и громогласней проявление этой любви и доверия, тем крепче порядок. Беспорядок в глазах полиции начинается там, где возникает идея, что власть и народ — это не единое целое.
Беспорядок не имеет конкретных проявлений. Демонстрация или одиночное выступление, выкрикивание лозунгов или молчаливое стояние, наличие транспарантов или их отсутствие — любое из этих действий может оказаться проявлением как общественного порядка, так и беспорядка. Вопрос в мотивации, в том, за или против власти выкрикиваются лозунги и поднимаются транспаранты.
Это различие не могут зафиксировать нормативные правовые акты, оценивающие сами действия и определяющие беспорядок с точки зрения безопасности не только государства, но и граждан. Уголовный кодекс, Конституция авторитетны там, где в основе государственности лежит идея общественного договора, где власть и общество находятся в определенным образом регламентированных отношениях и этот регламент их разделяет. Когда в основе государственности лежит не регламент, а утопия тотального слияния, главным авторитетом в вопросах порядка становятся Министерство внутренних дел и аффилированные с ним ведомства, обладающие специальным навыком в каждом действии видеть прежде всего отношение к власти и на протяжении последних 200 лет отточившие этот навык до совершенства.
Здесь все проникнуты верой в правильность его воззрений, его любовь к справедливости и порядку, в твердость его характера. Большинство стоит за государя императора, оно одобряет учреждение жандармерии, коей недоброжелатели страшатся, как пугала.
Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни о ее состоянии, мечтает о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения.
И либералы по-своему любят отечество; и им не чужда национальная гордость. Ныне же они видят, что достоинство России, величие ее крепко соединены с качествами той мощной руки, которая нами управляет. При сих понятиях либерализм должен исчезнуть, и действительно он у нас сильно упадает.
В 1834 году много было примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу.
В отношениях своих к иностранным державам Россия в течение последних пяти лет постоянно возвеличивалась и ныне достигла той высоты, на которой никогда еще не стояла. Она составляет сильнейшую опору и крепчайшую надежду своих союзников и является страшилищем и предметом зависти ей недоброжелательствующих.
Здесь есть несколько поляков, которые обращают на себя особенное внимание высшего наблюдения. В действиях их ничего нет противозаконного; уловить их в чем-то, что могло бы дать правительству подвергнуть их взысканию, невозможно; но противозаконие их состоит в их образе мыслей, в изъявлении коих они, впрочем, крайне осторожны.
Брожение умов в Пруссии сделалось повсеместным! А как сопредельность этого государства с Россией переносит к нам тот же бедственный образ мыслей, то Россия и должна стоять на страже и недремленно блюсти за движением своего опасного соседа.
Глаз наблюдателя с утешительным спокойствием смотрит на Россию: здесь все части внутреннего состава, как бы в противоположность общему заграничному разрушению, еще более обыкновенного соединяются между собою. Все русские чужды бессмысленного стремления иностранцев к невозможному, и по врожденному благоговению к власти монарха всякое противодействие этой власти признают преступлением, равным святотатству.
Фото: Государственный музей политической истории России
Повсюду разгорелась истинная преданность к царю, и общее одушевление объяло все сословия. Каждая речь о славных подвигах войск наших приводит слушателей в восторженное состояние. Чувства преданности и усердия в русских оказались так велики, что не только нет никакой надобности возбуждать или поддерживать, но иногда должно умерять их, чтобы они не выходили из границ приличия.
В губерниях, возвращенных от Польши, польские патриоты питают нерасположение к нам и мало сочувствуют успехам нашего оружия.
Публичные чтения профессоров, начавшиеся в январе минувшего года и имевшие целью заменить для учащегося юношества университетские лекции, вскоре обратили на себя внимание вредным направлением преподаваемого с кафедры учения. Ни в одном государстве не было бы, вероятно, позволено профессору, читающему при открытых дверях, сказать перед тысячью собравшихся с улицы людей, «что вполне обязательных законов не существует, и если закон оказывается вредным для народа, то сей последний имеет право его отвергнуть».
Польский мятеж и особенно дипломатическое вмешательство иностранных кабинетов в домашнюю племенную распрю затронули чувство русской национальности. Весь русский народ, сознавая оскорбление, нанесенное его гордости, поспешил выразить верноподданническую преданность монарху; все сословия внезапно слились в чувствах истинного патриотизма и торжественно заявили готовность принести за целость и честь отечества не только достояние, но самую жизнь.
Пользуясь правом изъявлять сочувствие и одобрение действиям правительства, общество незаметно привыкает к мысли, что ему одинаково принадлежит право высказывать порицание; оно приучается считать свое мнение верховным приговором и вряд ли затруднится произнести его в решительную минуту. Такую привычку нельзя считать безопасною.
Преданность населения к императору беспредельна. В минувшую войну с Турцией, равно как и в настоящие время, население принесло и приносит на нужды дорогой России свои обильные лепты; оно сознательно готово в случае нужды на всякие, даже самые тяжелые жертвы.
Два студента Московского университета убеждали некоторых из своих товарищей устраивать среди учащейся молодежи кружки саморазвития. Цель кружка — подготовка к общественной деятельности; средство — выяснение всех вопросов общественной, политической и экономической жизни при помощи чтения книг.
Фото: Фотоархив журнала «Огонек»
День, когда было возвещено населению области о решении поставить во Владивостоке памятник императору Александру III на общегосударственные средства, был днем всеобщего ликования и патриотического восторга. С затаенным нетерпением население ожидает тот день, когда начнет созидаться во Владивостоке этот дорогой, горячо желанный памятник.
Кружок молодежи, именовавший себя Семиреченской партией социал-революционеров, начал устраивать митинги, на которых критиковались действия правительства и произносились зажигательные речи.
Безземельные крестьяне эмигрируют в Америку и оттуда посылают на родину социалистические издания
С первого же дня мобилизации население вверенной мне губернии живет трезвою жизнью. Сокращение, а затем и полное воспрещение казенной продажи питей принято всем населением с полным восторгом и молитвенною благодарностью, так как в самом населении мероприятия эти нашли встречное течение.
Общество «Мир» проводит идеи антимилитаризма и антипатриотизма; антропософические общества, филомистические кружки и прочие — проводят идеи свободы, равенства и братства народов. Эти сообщества, искусно маскируя свою вредную деятельность, беспрепятственно распространяют масонские идеи среди своих членов.
Население открыто (на улицах, в трамваях, в театрах, магазинах) критикует в недопустимом по резкости тоне все правительственные мероприятия.
Крестьянство солидаризируется с линией нашего правительства и партии «За мир, за мирную политику». Вот, например, одно из характерных выступлений — середняка: «Пусть знает Чемберлен, что нам дорога Советская власть и мы ее будем защищать».
В своей антисоветской деятельности кулаки прибегают и к чисто провокационным действиям, стараясь при всяком удобном случае внести разного рода панику в здоровое настроение населения. Так, отмечаются такие факты: «Война началась, уже раненых везут с фронта», «Война началась, будут отбирать скот».
Одного комсомольца, который выступил перед аудиторией с агитационными лозунгами по поднятию урожайности, с мест стали перебивать репликами и криками: «не надо», «довольно», «знаем».
Фото: А. Столяров / Фотоархив журнала «Огонёк»
Основное в настроении красноармейцев — это подтверждение фактами политики партии и правительства, гордость успехами, достигнутыми как всей страной, так и теми колхозами и предприятиями, где боец работал до армии; демонстрация на своем личном примере роста благосостояния и культурности в стране.
Наибольший интерес представляют настроения и высказывания красноармейцев из крестьян-единоличников. Направление выступлений: искажение действительности, подчеркивание и выпячивание отдельных недочетов в состоянии колхозов, преуменьшение и неправильное истолкование успехов.
Напряженная международная обстановка и угроза войны Германии вызывает волну возмущения широких масс трудящихся поведением правительств капиталистических государств. Оборонные мероприятия советского правительства рабочими, колхозниками и трудящейся интеллигенцией одобряются. Призываемые в армию на приписные участки являются организованно и заявляют о преданности советской власти, обещают грудью отстоять священные границы Советского Союза.
Боевые действия в Монголии и особенно в Финляндии показали, что среди некоторой части красноармейцев и начальствующего состава, особенно среди призванных из запаса, сильно развиты пацифистские настроения. Люди, не понимая основ советской внешней политики, хотят мира во что бы то ни стало.
Опубликованное в печати решение «О Государственном гимне Советского Союза» вызвало широкий отклик среди военнослужащих Красной армии. Генеральский и офицерский состав Красной армии одобряют замену «Интернационала» новым государственным гимном, текст которого славит нашу великую советскую Родину, нерушимый союз свободных республик и «соответствует по своему содержанию духу и сущности советского строя».
Трудящиеся повсеместно и единодушно одобряют своевременные и решительные меры, принятые Президиумом ЦК КПСС и правительством по ликвидации авантюристических, враждебных действий Берия. В своих высказываниях на митингах, в беседах с агитаторами коммунисты и беспартийные выражают гневное возмущение по поводу предательства Берия и требуют применить к нему высшую меру наказания.
ЦК Компартий Литвы и Латвии сообщают отдельные факты провокационных и враждебных высказываний. Отдельные трудящиеся выражают сомнение в правильности обвинения Берия. Спрашивают: «Не получится ли как с врачами» и задают вопрос: «Кому же сейчас верить?»
Фото: AP, Yuri Timofeyev
Получили широкое распространение отсталые, ошибочные взгляды, нездоровые настроения. Распространено противопоставление декадентских явлений в искусстве прошлого как якобы гениальных — искусству социалистического реализма, якобы — серому и бездарному.
Трудящиеся гор. Москвы с глубоким возмущением осуждают предательские действия Б. Пастернака, направленные против советского народа, против мира и социализма. В многочисленных высказываниях рабочие, инженеры, деятели науки и культуры единодушно одобряют постановление о лишении Б. Пастернака звания советского писателя, исключении его из числа членов Союза писателей СССР.
В абсолютном большинстве надписей на бюллетенях содержатся патриотические надписи, прославляющие нашу Родину, коммунистическую партию, одобряющие внутреннюю и внешнюю политику, добрые пожелания депутатам.
Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло. Зафиксированы различного рода обывательские суждения. Основной смысл этих суждений сводится к тому, что, может быть, следовало бы сохранить цены и снизить зарплату высокооплачиваемым лицам, отказаться от помощи слаборазвитым, социалистическим странам или найти какие-то другие пути решения этой проблемы.
Комитет госбезопасности сообщает о неправильном поведении в судебном процессе адвоката Каллистратовой С.В., которая встала на путь отрицания состава преступления в действиях Горбаневской. Более того, явно клеветнические материалы, порочащие советский государственный и общественный строй, изготовленные подсудимой, Каллистратова в своем выступлении квалифицировала как «оценочные», выражающие убеждения Горбаневской.
Группа антиобщественных элементов собралась на площади Пушкина с провокационной целью выразить т. н. «молчаливый протест» в связи с «нарушением» прав граждан, гарантированных Конституцией СССР. Через 5 минут собравшиеся лица покинули площадь.
Советская молодежь активно участвует в коммунистическом строительстве, претворении в жизнь решений партии, проявляет высокую идейную убежденность и верность коммунистическим идеалам. Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о воспитании молодого поколения и ограждении его от враждебных происков.
Фото: Евгений Курсков/ТАСС
По мнению агентуры и доверенных лиц, смотревших спектакль «Уроки литературы», «Театрал» данной постановкой критикует существующую систему школьного образования в нашей стране и подвергает унижению работников системы просвещения в целом. Педагоги высказали глубокое возмущение тем, что этот спектакль может способствовать порождению среди молодежи нигилизма, пессимизма и подрыва авторитета преподавателей.
Антисоциалистические круги навязывают обществу видение перестройки не как обновление социализма, а как неизбежное возвращение в «русло мировой цивилизации» — капитализм. Гальванизируется тезис о «незаконности Октябрьской революции». Демократизация и гласность трактуются как устранение любых преград для политических инсинуаций и разнузданной клеветы под флагом «свободы слова».
Радикализм теряет опору в российском обществе. Как правило, спорят не о том, куда идти, а том, как идти, не о том, нужна ли была новая Конституция, а о том, как и когда ее совершенствовать, не о том, быть ли рыночной экономике в России, а о том, какой ей быть.
Препятствовал задержанию агрессивно настроенных граждан. Не могу вспомнить, что он говорил, возможно, недоволен нашими действиями. Но суть его фраз однозначно провокационная, поскольку сразу после этого видно, как мы его задерживаем.
Колоссальная энергетика людей. Мы все, около ста тысяч человек, собравшихся на площади, переживали необыкновенный подъем. «Мы вместе!» — скандировали тысячи людей. Не только в Москве, но и во многих городах тогда миллионы людей вышли на митинги в поддержку Крыма. Это было настоящее единение нас и крымчан, единение всех россиян вокруг президента.
Константин Котов совершал следующие противоправные действия: на своей странице в социальной сети фейсбук, а также на плакате он написал: «Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».