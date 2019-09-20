История одного порядка

Митинг в поддержку коллективизации, 1931 Фото: GettyImages.ru

Где заканчивается общественный порядок и начинаются беспорядки? Уголовный кодекс предлагает один ответ, полицейские протоколы — другой. Weekend изучил официальные обзоры общественных настроений за 200 лет, чтобы понять, что такое порядок в России и почему в ответе на этот вопрос российская власть всегда ориентировалась на полицию, а не на Уголовный кодекс

Текст: Ульяна Волохова, Татьяна Шишкова

Каким представлен общественный порядок в обзорах политической полиции, органов госбезопасности и других государственных ведомств? Его идеал — полное слияние народа с властью, не важно, представлена ли она императором, Центральным комитетом партии или президентом. Что бы ни происходило в стране, общественный порядок являет собой утопию безраздельного доверия к власти, готовность поддержать любое ее решение и дать отпор любому ее врагу. Чем экзальтированней и громогласней проявление этой любви и доверия, тем крепче порядок. Беспорядок в глазах полиции начинается там, где возникает идея, что власть и народ — это не единое целое.

Читать дальше › Беспорядок не имеет конкретных проявлений. Демонстрация или одиночное выступление, выкрикивание лозунгов или молчаливое стояние, наличие транспарантов или их отсутствие — любое из этих действий может оказаться проявлением как общественного порядка, так и беспорядка. Вопрос в мотивации, в том, за или против власти выкрикиваются лозунги и поднимаются транспаранты. Это различие не могут зафиксировать нормативные правовые акты, оценивающие сами действия и определяющие беспорядок с точки зрения безопасности не только государства, но и граждан. Уголовный кодекс, Конституция авторитетны там, где в основе государственности лежит идея общественного договора, где власть и общество находятся в определенным образом регламентированных отношениях и этот регламент их разделяет. Когда в основе государственности лежит не регламент, а утопия тотального слияния, главным авторитетом в вопросах порядка становятся Министерство внутренних дел и аффилированные с ним ведомства, обладающие специальным навыком в каждом действии видеть прежде всего отношение к власти и на протяжении последних 200 лет отточившие этот навык до совершенства. Скрыть ›

1820-е

Здесь все проникнуты верой в правильность его воззрений, его любовь к справедливости и порядку, в твердость его характера. Большинство стоит за государя императора, оно одобряет учреждение жандармерии, коей недоброжелатели страшатся, как пугала. Краткий обзор общественного мнения в 1827 году, составленный III отделением

#порядок: Массовые гуляния на Ходынском поле в честь коронации императора Николая II, 18 мая 1896. В результате давки погибло 1389 человек

Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни о ее состоянии, мечтает о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. Краткий обзор общественного мнения в 1827 году, составленный III отделением

1830-е

И либералы по-своему любят отечество; и им не чужда национальная гордость. Ныне же они видят, что достоинство России, величие ее крепко соединены с качествами той мощной руки, которая нами управляет. При сих понятиях либерализм должен исчезнуть, и действительно он у нас сильно упадает. Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1834 году, составленное III отделением

В 1834 году много было примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений, не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу. Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1834 году, составленное III отделением

В отношениях своих к иностранным державам Россия в течение последних пяти лет постоянно возвеличивалась и ныне достигла той высоты, на которой никогда еще не стояла. Она составляет сильнейшую опору и крепчайшую надежду своих союзников и является страшилищем и предметом зависти ей недоброжелательствующих. Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1836 году, составленное III отделением

Здесь есть несколько поляков, которые обращают на себя особенное внимание высшего наблюдения. В действиях их ничего нет противозаконного; уловить их в чем-то, что могло бы дать правительству подвергнуть их взысканию, невозможно; но противозаконие их состоит в их образе мыслей, в изъявлении коих они, впрочем, крайне осторожны. Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1836 году, составленное III отделением

1840-е

Брожение умов в Пруссии сделалось повсеместным! А как сопредельность этого государства с Россией переносит к нам тот же бедственный образ мыслей, то Россия и должна стоять на страже и недремленно блюсти за движением своего опасного соседа. Нравственно-политический отчет за 1842 год, составленный III отделением

Глаз наблюдателя с утешительным спокойствием смотрит на Россию: здесь все части внутреннего состава, как бы в противоположность общему заграничному разрушению, еще более обыкновенного соединяются между собою. Все русские чужды бессмысленного стремления иностранцев к невозможному, и по врожденному благоговению к власти монарха всякое противодействие этой власти признают преступлением, равным святотатству. Нравственно-политический отчет за 1848 год, составленный III отделением

#беспорядок: Демонстрация работниц Путиловского завода, 22 февраля 1917 Фото: Государственный музей политической истории России

1850-е

Повсюду разгорелась истинная преданность к царю, и общее одушевление объяло все сословия. Каждая речь о славных подвигах войск наших приводит слушателей в восторженное состояние. Чувства преданности и усердия в русских оказались так велики, что не только нет никакой надобности возбуждать или поддерживать, но иногда должно умерять их, чтобы они не выходили из границ приличия. Отчет о действиях III отделения и Корпуса жандармов за 1854 год

В губерниях, возвращенных от Польши, польские патриоты питают нерасположение к нам и мало сочувствуют успехам нашего оружия. Отчет о действиях III отделения и Корпуса жандармов за 1854 год

1860-е

Публичные чтения профессоров, начавшиеся в январе минувшего года и имевшие целью заменить для учащегося юношества университетские лекции, вскоре обратили на себя внимание вредным направлением преподаваемого с кафедры учения. Ни в одном государстве не было бы, вероятно, позволено профессору, читающему при открытых дверях, сказать перед тысячью собравшихся с улицы людей, «что вполне обязательных законов не существует, и если закон оказывается вредным для народа, то сей последний имеет право его отвергнуть». Нравственно-политическое обозрение за 1862 год, составленное III отделением

Польский мятеж и особенно дипломатическое вмешательство иностранных кабинетов в домашнюю племенную распрю затронули чувство русской национальности. Весь русский народ, сознавая оскорбление, нанесенное его гордости, поспешил выразить верноподданническую преданность монарху; все сословия внезапно слились в чувствах истинного патриотизма и торжественно заявили готовность принести за целость и честь отечества не только достояние, но самую жизнь. Нравственно-политическое обозрение за 1863 год, составленное III отделением

Пользуясь правом изъявлять сочувствие и одобрение действиям правительства, общество незаметно привыкает к мысли, что ему одинаково принадлежит право высказывать порицание; оно приучается считать свое мнение верховным приговором и вряд ли затруднится произнести его в решительную минуту. Такую привычку нельзя считать безопасною. Нравственно-политическое обозрение за 1863 год, составленное III отделением

1870-е

Преданность населения к императору беспредельна. В минувшую войну с Турцией, равно как и в настоящие время, население принесло и приносит на нужды дорогой России свои обильные лепты; оно сознательно готово в случае нужды на всякие, даже самые тяжелые жертвы. Отчет воронежского губернатора за 1876 год

1880-е

Два студента Московского университета убеждали некоторых из своих товарищей устраивать среди учащейся молодежи кружки саморазвития. Цель кружка — подготовка к общественной деятельности; средство — выяснение всех вопросов общественной, политической и экономической жизни при помощи чтения книг. Записка о революционном движении в учебных заведениях за 1881–1887 годы, составленная по материалам Департамента полиции

#порядок: Траурный митинг, посвященный прощанию с Иосифом Сталиным, 9 марта 1953. В результате давки погибло, по разным данным, от 100 до 2000 человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

1900-е

День, когда было возвещено населению области о решении поставить во Владивостоке памятник императору Александру III на общегосударственные средства, был днем всеобщего ликования и патриотического восторга. С затаенным нетерпением население ожидает тот день, когда начнет созидаться во Владивостоке этот дорогой, горячо желанный памятник. Отчет военного губернатора Приморской области за 1900 год

Кружок молодежи, именовавший себя Семиреченской партией социал-революционеров, начал устраивать митинги, на которых критиковались действия правительства и произносились зажигательные речи. Всеподданнейший отчет военного губернатора Семиреченской области за 1907 год

Безземельные крестьяне эмигрируют в Америку и оттуда посылают на родину социалистические издания Политический обзор по Сувалкской губернии за 1909 год

1910-е

С первого же дня мобилизации население вверенной мне губернии живет трезвою жизнью. Сокращение, а затем и полное воспрещение казенной продажи питей принято всем населением с полным восторгом и молитвенною благодарностью, так как в самом населении мероприятия эти нашли встречное течение. Всеподданнейший отчет о состоянии Рязанской губернии за 1914 год

Общество «Мир» проводит идеи антимилитаризма и антипатриотизма; антропософические общества, филомистические кружки и прочие — проводят идеи свободы, равенства и братства народов. Эти сообщества, искусно маскируя свою вредную деятельность, беспрепятственно распространяют масонские идеи среди своих членов. Секретный циркуляр Департамента полиции, 1914

Население открыто (на улицах, в трамваях, в театрах, магазинах) критикует в недопустимом по резкости тоне все правительственные мероприятия. Донесение начальника Петроградского охранного отделения, 1916

1920-е

Крестьянство солидаризируется с линией нашего правительства и партии «За мир, за мирную политику». Вот, например, одно из характерных выступлений — середняка: «Пусть знает Чемберлен, что нам дорога Советская власть и мы ее будем защищать». Закрытое письмо от секретаря Челябинского окружного комитета ВКП(б) в ЦК ВКП(б), 1927

В своей антисоветской деятельности кулаки прибегают и к чисто провокационным действиям, стараясь при всяком удобном случае внести разного рода панику в здоровое настроение населения. Так, отмечаются такие факты: «Война началась, уже раненых везут с фронта», «Война началась, будут отбирать скот». Закрытое письмо от секретаря Челябинского окружного комитета ВКП(б) в ЦК ВКП(б), 1927

Одного комсомольца, который выступил перед аудиторией с агитационными лозунгами по поднятию урожайности, с мест стали перебивать репликами и криками: «не надо», «довольно», «знаем». Отчет заместителя председателя СНК А.М. Лежавы о поездке в Костромскую и Смоленскую губернии, 1929

#порядок: Демонстрация в поддержку антиалкогольной кампании. Москва, 1988 Фото: А. Столяров / Фотоархив журнала «Огонёк»

1930-е

Основное в настроении красноармейцев — это подтверждение фактами политики партии и правительства, гордость успехами, достигнутыми как всей страной, так и теми колхозами и предприятиями, где боец работал до армии; демонстрация на своем личном примере роста благосостояния и культурности в стране. Сводка политуправления Кавказской краснознаменной армии о настроениях красноармейцев и начсостава, 1935

Наибольший интерес представляют настроения и высказывания красноармейцев из крестьян-единоличников. Направление выступлений: искажение действительности, подчеркивание и выпячивание отдельных недочетов в состоянии колхозов, преуменьшение и неправильное истолкование успехов. Сводка политуправления Кавказской краснознаменной армии о настроениях красноармейцев и начсостава, 1935

Напряженная международная обстановка и угроза войны Германии вызывает волну возмущения широких масс трудящихся поведением правительств капиталистических государств. Оборонные мероприятия советского правительства рабочими, колхозниками и трудящейся интеллигенцией одобряются. Призываемые в армию на приписные участки являются организованно и заявляют о преданности советской власти, обещают грудью отстоять священные границы Советского Союза. Докладная записка НКВД БССР, 1938

1940-е

Боевые действия в Монголии и особенно в Финляндии показали, что среди некоторой части красноармейцев и начальствующего состава, особенно среди призванных из запаса, сильно развиты пацифистские настроения. Люди, не понимая основ советской внешней политики, хотят мира во что бы то ни стало. Докладная записка Главпура РККА в ЦК ВКП(б) «О состоянии военной пропаганды среди населения», 1941

Опубликованное в печати решение «О Государственном гимне Советского Союза» вызвало широкий отклик среди военнослужащих Красной армии. Генеральский и офицерский состав Красной армии одобряют замену «Интернационала» новым государственным гимном, текст которого славит нашу великую советскую Родину, нерушимый союз свободных республик и «соответствует по своему содержанию духу и сущности советского строя». Записка Главного управления контрразведки СМЕРШ И.В. Сталину, 1943

1950-е

Трудящиеся повсеместно и единодушно одобряют своевременные и решительные меры, принятые Президиумом ЦК КПСС и правительством по ликвидации авантюристических, враждебных действий Берия. В своих высказываниях на митингах, в беседах с агитаторами коммунисты и беспартийные выражают гневное возмущение по поводу предательства Берия и требуют применить к нему высшую меру наказания. Информация об откликах трудящихся на постановление Пленума ЦК КПСС о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия, 1953

ЦК Компартий Литвы и Латвии сообщают отдельные факты провокационных и враждебных высказываний. Отдельные трудящиеся выражают сомнение в правильности обвинения Берия. Спрашивают: «Не получится ли как с врачами» и задают вопрос: «Кому же сейчас верить?» Информация об откликах трудящихся на постановление Пленума ЦК КПСС о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия, 1953

#беспорядок: Повторение акции против ввода советских войск в Чехословакию, 25 августа 2013. В 1968 году были задержаны восемь ее участников, спустя 45 лет — десять Фото: AP, Yuri Timofeyev

Получили широкое распространение отсталые, ошибочные взгляды, нездоровые настроения. Распространено противопоставление декадентских явлений в искусстве прошлого как якобы гениальных — искусству социалистического реализма, якобы — серому и бездарному. Записка министра культуры СССР Н.А. Михайлова в ЦК КПСС, 1957

Трудящиеся гор. Москвы с глубоким возмущением осуждают предательские действия Б. Пастернака, направленные против советского народа, против мира и социализма. В многочисленных высказываниях рабочие, инженеры, деятели науки и культуры единодушно одобряют постановление о лишении Б. Пастернака звания советского писателя, исключении его из числа членов Союза писателей СССР. Информация МГК КПСС об откликах на исключение Б.Л. Пастернака из членов Союза писателей СССР, 1958

1960-е

В абсолютном большинстве надписей на бюллетенях содержатся патриотические надписи, прославляющие нашу Родину, коммунистическую партию, одобряющие внутреннюю и внешнюю политику, добрые пожелания депутатам. Информация Салаватского горкома КПСС в Башкирский обком КПСС о надписях, сделанных на бюллетенях в ходе выборов депутатов в Верховный Совет СССР, 1962

Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло. Зафиксированы различного рода обывательские суждения. Основной смысл этих суждений сводится к тому, что, может быть, следовало бы сохранить цены и снизить зарплату высокооплачиваемым лицам, отказаться от помощи слаборазвитым, социалистическим странам или найти какие-то другие пути решения этой проблемы. Информация заместителя председателя КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС, 1962

1970-е

Комитет госбезопасности сообщает о неправильном поведении в судебном процессе адвоката Каллистратовой С.В., которая встала на путь отрицания состава преступления в действиях Горбаневской. Более того, явно клеветнические материалы, порочащие советский государственный и общественный строй, изготовленные подсудимой, Каллистратова в своем выступлении квалифицировала как «оценочные», выражающие убеждения Горбаневской. Записка председателя КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС, 1970

Группа антиобщественных элементов собралась на площади Пушкина с провокационной целью выразить т. н. «молчаливый протест» в связи с «нарушением» прав граждан, гарантированных Конституцией СССР. Через 5 минут собравшиеся лица покинули площадь. Записка председателя КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС, 1975

Советская молодежь активно участвует в коммунистическом строительстве, претворении в жизнь решений партии, проявляет высокую идейную убежденность и верность коммунистическим идеалам. Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о воспитании молодого поколения и ограждении его от враждебных происков. Аналитическая справка КГБ СССР о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи, 1976

#беспорядок: Монстрация. Новосибирск, 1 мая 2015. После проведения акции ее организатор Артем Лоскутов был задержан Фото: Евгений Курсков/ТАСС

1980-е

По мнению агентуры и доверенных лиц, смотревших спектакль «Уроки литературы», «Театрал» данной постановкой критикует существующую систему школьного образования в нашей стране и подвергает унижению работников системы просвещения в целом. Педагоги высказали глубокое возмущение тем, что этот спектакль может способствовать порождению среди молодежи нигилизма, пессимизма и подрыва авторитета преподавателей. Справка об оперативной обстановке и проделанной работе среди творческой интеллигенции города Каунаса, 1985

1990-е

Антисоциалистические круги навязывают обществу видение перестройки не как обновление социализма, а как неизбежное возвращение в «русло мировой цивилизации» — капитализм. Гальванизируется тезис о «незаконности Октябрьской революции». Демократизация и гласность трактуются как устранение любых преград для политических инсинуаций и разнузданной клеветы под флагом «свободы слова». Записка председателя КГБ президенту СССР М.С. Горбачеву о политической обстановке в стране, 1991

Радикализм теряет опору в российском обществе. Как правило, спорят не о том, куда идти, а том, как идти, не о том, нужна ли была новая Конституция, а о том, как и когда ее совершенствовать, не о том, быть ли рыночной экономике в России, а о том, какой ей быть. Послание президента РФ Федеральному собранию, 1997

2010-е

Препятствовал задержанию агрессивно настроенных граждан. Не могу вспомнить, что он говорил, возможно, недоволен нашими действиями. Но суть его фраз однозначно провокационная, поскольку сразу после этого видно, как мы его задерживаем. Показания полицейских о задержании Ивана Непомнящего 6 мая 2012 года

Колоссальная энергетика людей. Мы все, около ста тысяч человек, собравшихся на площади, переживали необыкновенный подъем. «Мы вместе!» — скандировали тысячи людей. Не только в Москве, но и во многих городах тогда миллионы людей вышли на митинги в поддержку Крыма. Это было настоящее единение нас и крымчан, единение всех россиян вокруг президента. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, 2019

Константин Котов совершал следующие противоправные действия: на своей странице в социальной сети фейсбук, а также на плакате он написал: «Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Из приговора Константину Котову, 2019