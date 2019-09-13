Соню Плоскареву ждут в Москве в сентябре

6 сентября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю двухлетней Сони из Тюменской области. У девочки врожденное заболевание — синдром Апера, деформация черепа и лицевых костей. Соне нужны реконструкция черепа и специальные пластины. Ее оперируют за госсчет, но подготовку к операции и пластины бюджет не оплачивает. Рады сообщить: вся сумма (820 тыс. руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.
Всего с 6 сентября 35 079 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», «России 1», ГТРК «Регион-Тюмень», «Чита», «Бурятия», «Алтай», а также 168 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 37 детям на 27 277 404 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 5541 ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР, 5542 ВАСЯ), в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,603 млрд руб. В 2019 году (на 12 сентября) собрано 978 560 866 руб., помощь получили 1330 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. Русфонд входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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