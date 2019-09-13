Соню Плоскареву ждут в Москве в сентябре

6 сентября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю двухлетней Сони из Тюменской области. У девочки врожденное заболевание — синдром Апера, деформация черепа и лицевых костей. Соне нужны реконструкция черепа и специальные пластины. Ее оперируют за госсчет, но подготовку к операции и пластины бюджет не оплачивает. Рады сообщить: вся сумма (820 тыс. руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 6 сентября 35 079 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», «России 1», ГТРК «Регион-Тюмень», «Чита», «Бурятия», «Алтай», а также 168 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 37 детям на 27 277 404 руб.