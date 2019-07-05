Бывшего зенитчика ДНР забрали в Киев

Украинские спецслужбы задержали бывшего офицера самопровозглашенной ДНР. СМИ называют его ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском Boeing. Владимира Цемаха вывезли из его донбасской квартиры в Киев в конце июня, но известно об этом стало только сейчас. Суд на Украине арестовал его на два месяца. Адвокат Цемаха Роман Гонтарев подтвердил «Ъ FM», что его подзащитный находится под стражей в Киеве, но пока отказался раскрывать какие-либо подробности. Родственники арестованного связывают происходящее с тем, что в 2014 году, когда был сбит Boeing МН17, Цемах руководил силами ПВО в городе Снежном. В этом районе и произошла катастрофа.

«Ъ FM» связался с женой Владимира Цемаха Ириной. Она рассказала, что ее муж в то время был простым ополченцем и никем не командовал. Кроме того, Ирина полагает, что после задержания в Киеве, Владимиру Цемаху вводили психотропные препараты: «27 июня около 10 часов утра он был похищен работниками СБУ из собственной квартиры. На электронную почту поступило электронное письмо от адвоката, в котором говорилось, что он задержан сотрудниками Службы безопасности Украины и находится в СИЗО СБУ Киева. Когда прислал его фотографии, была видна сильная травма головы и следы от инъекций на левом предплечье. Это, скорее всего, психотропные вещества, потому что на фотографиях, которые прислал адвокат, взгляд у него неадекватный. Это, скорее всего, какой-то тактический ход Украины. Ничего не предвещало беды. Он с 2016 года ушел из армии и работает преподавателем в техникуме физкультуры. Крушение Boeing было в августе, а он с октября был назначен начальником ПВО города Снежное. Когда сбили Boeing, он был простым ополченцем».

«Ъ FM» попросил рассказать о Цемахе бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова. Его самого Международная совместная следственная группа считает причастным к гибели рейса МН17, но Стрелков отрицает обвинения в свой адрес. В беседе с «Ъ FM» он отметил, что и Цемах со сбитым Boeingникак не связан: «Его позывной был “Борисыч”, он начинал воевать в Семеновке и был там командиром зенитного расчета установки ЗУ-23-2 — это двадцатитрехмиллиметровое артиллерийское спаренное зенитное орудие. Потом он командовал взводом ПВО в составе Семеновского гарнизона, а после эвакуации на Донецк действительно был назначен на должность начальника ПВО Снежнинского гарнизона. У него в распоряжении было какое-то количество тех же самых ЗУ-23-2 и зенитных установок пулемета “Утес”. Других средств ПВО у него в распоряжении не было и быть не могло.

По моим данным, у него не было ручных переносных зенитных ракетных комплексов, потому что все они находились конкретно в моем подчинении, только я ими распоряжался».

В Донбассе про Цемаха знают мало: его имя не появлялось ни в боевых сводках, ни в официальных документах. Об этом сообщил журналист газеты «Донецкий кряж» Игорь Сычев: «Он действительно воевал со Стрелковым, а в последнее время жил уже как гражданский человеком в Снежном. Это относительно тыловой город, от линии фронта по нашим местным меркам он достаточно далеко. В 2014 году вооруженные силы формировались стихийно. Военно-воздушных войск как таковых вообще не было. Но были только такие средства противовоздушной обороны, которые прикрывают мотострелковые силы. Это легкие зенитки и, может, какие-то портативные ракеты, которые могут сбить в крайнем случае вертолет или какой-то низколетящий самолет. Его имя нигде не фигурировало в публичном пространства — ни в боевых сводках, ни в каких-то официальных источниках».

Арест бывшего офицера самопровозглашенной ДНР может ускорить ход международного следствия, считает украинский политолог Александр Палий: «Руководитель группы диверсантов Игорь Гиркин, которая захватила Славянск, говорит, что он действительно возглавлял ПВО вокруг города Снежное и является достаточно ценным свидетелем, а возможно, и участником. Следует сказать, что в принципе следствие и так достаточно осведомлено — уже названы четверо непосредственных участников. Правда, в ведомстве говорят, что по ходу дела будут называться еще виновные. В этом смысле, конечно же, такой свидетель, может быть ценным».

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Украинские спецслужбы пока не делали никаких заявлений в связи с задержанием Цемаха.

Глеб Силко