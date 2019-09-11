Ветеран футбола отверг бизнес-конфликт

В Индустриальном районном суде Ижевска началось судебное следствие по уголовному делу экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева, которого обвиняют в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью своего бизнес-партнера Вадима Стяжкина. Во время заседания, на котором было оглашено обвинительное заключение, господин Тумаев назвал версию следствия «ложью», а само дело — «сфабрикованным». Находящийся на скамье подсудимых Дмитрий Литвинов, которого следствие считает исполнителем преступления, также не признал вины. Владимир Тумаев в свое время получил широкую известность как самый возрастной российский профессиональный футболист.

Уголовное дело бывшего руководителя ижевского дочернего предприятия «Газпрома» — «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева рассматривает председатель Индустриального районного суда Ижевска Сергей Савченков. Во время процесса он запретил представителям СМИ вести фото- и видеосъемку по ходатайству адвокатов подсудимых. Обвинительное заключение огласила прокурор Светлана Сергеева. По ее словам, Владимир Тумаев испытывал к потерпевшему, своему бизнес-партнеру Вадиму Стяжкину, личную неприязнь на почве «регулярных гражданско-правовых споров», и это стало мотивом преступления.

По версии следствия, Вадим Стяжкин был знаком с зятем обвиняемого Вадимом Черновым. Потерпевший выступал поручителем по кредиту компании Владимира Тумаева, который выкупил у банка право требования по займу и обратился в суд. Суд взыскал средства только с Вадима Стяжкина. «ОАО "БыстроБанк" предоставил ООО "Столичный" кредит на 14 млн руб. «При дальнейшем использовании заемных денежных средств со стороны ООО "Столичный" и выполнения указанным обществом своих гражданско-правовых обязательств между Тумаевым и Стяжкиным стали возникать систематические взаимные финансовые претензии»,— пояснила гособвинитель. В результате, по ее словам, у господина Тумаева возник преступный умысел, направленный на организацию причинения тяжкого вреда здоровью Вадима Стяжкина. «Не желая лично совершать преступление в отношении Стяжкина, Тумаев решил привлечь в качестве непосредственного исполнителя преступления неработающего, нуждающегося в денежных средствах, постоянно проживающего в Москве ранее ему знакомого Дмитрия Литвинова»,— отметила госпожа Сергеева.

Согласно обвинению, Владимир Тумаев во время встречи в Москве предложил Дмитрию Литвинову совершить преступление за денежное вознаграждение в размере от 300 тыс. до 350 тыс. руб., на что тот согласился.

При этом Литвинов должен был найти помощников. Разработку детального плана преступления господин Тумаев также оставил на усмотрение Литвинова, отметила гособвинитель. По ее словам, Дмитрий Литвинов нашел двух подручных и согласовал план нападения с Тумаевым. Тот, в свою очередь, говорится в деле, дал на него свое согласие, обеспечил исполнителей деньгами на текущие расходы и перечислил в качестве предоплаты 100 тыс. руб.

15 марта 2017 года, вооружившись металлическими трубами и огнестрельным оружием, злоумышленники совершили нападение. Неизвестные стреляли в господина Стяжкина из травматического пистолета в подъезде дома на улице Коммунаров, 222а. Пули попали в живот потерпевшему. Вадим Стяжкин оказал активное сопротивление, поэтому ему удалось избежать более тяжких последствий, рассказала гособвинитель.

Отметим, ранее Владимира Тумаева обвиняли по ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство). Однако позже обвинение было смягчено, и теперь подсудимому вменяются ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью). Дмитрию Литвинову инкриминируются п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия). Он находится под стражей, Владимир Тумаев — под домашним арестом.

После того как гособвинитель закончила свое выступление, судья обратился к обвиняемым с вопросом об их отношении к предъявленному обвинению.

«Уважаемый суд, ваша честь! Все это ложь, дело сфабриковано. Я не доверяю ни следователю следственного комитета по Удмуртии, ни его руководству совместно со стороной обвинения. Свое отношение к обвинению выскажу позднее»,— заявил господин Тумаев.

Второй подсудимый ответил, что не признает предъявленное ему обвинение.

Защитник экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Сергей Евсеенко после ответов подсудимых обратил внимание судьи на то, что текст обвинения, предъявленного Тумаеву, противоречит тексту обвинения, предъявленного Литвинову. «В корреспондирующей части текста, относящегося к Литвинову, указано, что они вступили в сговор на причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, по найму, и указана дополнительная фраза — с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружие. Этой фразы в тексте, который относится к Тумаеву, не имеется»,— подчеркнул адвокат.

Защитник Литвинова посчитал, что это существенное замечание. В связи с этим гособвинитель попросила перерыв, заседание суда перенесли на 17 сентября.

Оксана Мымрина, Ижевск