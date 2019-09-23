Только приятные хлопоты

Новое пространство BoscoCeremony в Петровском пассаже задумывалось как проект, объединяющий все необходимое для проведения свадебного торжества, от выбора нарядов до организации beauty-девичника в Articoli Salon & Spa, флористического оформления в BoscoFiori и заказа кейтеринга и торта в «Ресторации Bosco».

В BoscoCeremony царит атмосфера уютной гостиной 1950–1960-х, ощущение камерности создают теплые кремовые и медовые тона, стены оформлены текстильными обоями с инкрустацией из латуни, полы — из натурального дуба. Над дизайном салона работали итальянское бюро Beltrame Gelmetti и архитекторы Стефания Бельтраме и Сандра Джельметти, по их же эскизам сделаны мебель и аксессуары. Свадебные и вечерние наряды выставлены в специальных нишах, а обувь и аксессуары — в витринах. Просторные примерочные располагают к тому, чтобы не спеша и с комфортом выбирать «то самое» платье — в BoscoCeremony представлены фавориты свадебной и вечерней моды, такие как марки Galia Lahav, Christos Costarellos, Antonio Riva, Liz Martinez и Max Mara, Badgley Mischka, Carolina Herrera, Elisabetta Franchi, Yolancris, Rosa Clara, Tony Ward, Jenny Packham, Rochas, Antonio Marras, Alberta Ferretti, Fabio Gavazzi. Представлены в Петровском пассаже и эксклюзивные свадебные модели от Alberta Ferretti, Max Mara, Antonio Marras, Ermanno Scervino, Moschino, которые были созданы специально для BoscoCeremony.

Более того, здесь можно заказать индивидуальный пошив; еще один вариант — с помощью консультантов подобрать наряды невесты и ее подружек в других магазинах Bosco и составить весь образ: от платья до украшений и часов, от головных уборов до туфель. Здесь же помогут выбрать вечернее или коктейльное платье не только для свадьбы, но и для любого другого торжественного случая.

Чтобы избавить гостей от головной боли при выборе подарка, будущим новобрачным в BoscoCeremony советуют воспользоваться услугой Wish list и обозначить желаемое заранее, будь то фарфор от Richard Ginori, постельное белье Frette или текстиль и аксессуары для дома из интерьерного магазина BoscoCasa.

Как известно, на свадьбе или любом другом важном торжестве самое главное — эмоциональная составляющая: без нее мероприятие даже с самой безупречной организацией теряет многое. И поскольку консьерж-служба BoscoPrive считается одной из лучших, этот удачный опыт VIP-шопинга, построенного на доверительных отношениях, перенесен и в BoscoCeremony, где подготовка к празднику превращается в приятные хлопоты.

BoscoCeremony Петровский пассаж, Петровка, 10 2-й этаж, 1-я линия @boscoceremony

Ольга Широкова