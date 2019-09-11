РБК: начальника Росреестра по Серпухову арестовали за взятку 3,5 млн рублей

Начальника межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Московской области Армена Захаряна и заместителя руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирину Агапову заподозрили в получении взятки, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По версии управления по расследованию особо важных дел подмосковного главного управления Следственного комитета России (СКР), в июле 2018 года предприниматель Александр Сытин намеревался дать взятку в размере 3,5 млн руб. за незаконное согласование реконструкции гостиничного комплекса, который принадлежит его бизнес-партнеру, в результате которой увеличилась бы площадь здания. Он обратился к господину Захаряну и госпоже Агаповой с предложением под видом устранения технической ошибки увеличить площади строений. Армена Захаряна задержали, когда он вносил изменения в реестр недвижимости, используя пароль находящегося в отпуске сотрудника. Сейчас он уже уволен.

В полицию обратились представители владельца гостиницы. Уголовное дело возбудило управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления СКР за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В августе господин Захарян был арестован, а господин Сытин помещен под домашний арест. Последнему в последствии отменили меру пресечения. Госпожа Агапова находится на свободе и продолжает работать в БТИ. Официально информацию об уголовном деле в СКР и Серпуховском городском суде не прокомментировали.