«Нельзя выводить под партийным флагом безликих людей»

В минувшее воскресенье в Пермском крае состоялись масштабные муниципальные выборы. По итогам были сформированы думы и земские собрания 17 муниципалитетов. Еще в двух муниципальных образованиях проходили дополнительные выборы, а в трех территориях Большесосновского района — выборы депутатов сельских поселений. Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев рассказал о наиболее конкурентных кампаниях, нарушениях со стороны кандидатов, соотношении личных качеств и партийной принадлежности, а также объяснил, почему партия власти на выборах решила поддержать самовыдвиженцев.



— На прошедших муниципальных выборах «Единая Россия» получила 73,53% от общего количества вакантных мандатов. Как вы оцениваете этот результат? Соответствует ли он вашим ожиданиям?

— Если взять и обобщить результаты предыдущих аналогичных выборов в этих территориях, средний результат у нас был 62%. Соответственно, рост составляет 11,5% — и это в непростых условиях сегодняшнего дня. Ожидаемый ли это результат? У нас было два прогноза. По пессимистичному сценарию мы рассчитывали на 62–66%, по оптимистичному — на 72%. Поэтому считаю результат успешным: мы сформировали большинство во всех территориях. Даже в Очере, где у нас до этих выборов большинства никогда не было.

— В каких территориях, кроме Очера, партия власти столкнулась с высокой конкуренцией?

— Уже на этапе проведения предварительного партийного голосования мы понимали, какие кампании будут наиболее конкурентными. Дальнейшее развитие ситуации подтвердило наши оценки. Сложными были выборы в земсобрания Пермского и Куединского районов, думы Осинского, Очерского, Верещагинского и Добрянского городских округов. В каждом муниципалитете работала технологическая группа, а кандидатам было оказано как юридическое сопровождение, так и финансовая поддержка.

Выборы, в Добрянке, кстати, стали первым зачетом для нового секретаря местного отделения Артема Балаухина. Вместе с коллегами он доказал свою состоятельность. В Верещагино рассчитывали на более высокий результат. Обязательно будем проводить анализ, что помешало здесь достичь более высоких показателей, и делать выводы.

— Кроме кандидатов от партии, победу на выборах, при поддержке «Единой России», одержали 24 самовыдвиженца. Почему вы решили поддержать этих кандидатов? Насколько эффективна такая практика?

— Выборы для нас не самоцель, а возможность сформировать эффективные представительные органы, работающие в интересах избирателей. По итогам предварительного голосования побеждает и выдвигается от партии только один кандидат. Однако бывает так, что остальные участники предварительного голосования (в том числе члены либо сторонники «Единой России») идут на выборы как самовыдвиженцы, но готовы продолжать работать с нами. Это работоспособные, уважаемые в территориях люди. Местные отделения и региональный исполком понимают, что у таких кандидатов есть шанс. Поэтому мы поддерживаем их в тех округах, где кандидаты от партии по тем или иным причинам не могут вести кампанию.

Есть и другие кандидаты: те, которые участвуют в предварительном голосовании, набираются известности, опыта, а потом идут на основные выборы от других партий. Таким людям мы, конечно, поддержку не оказываем. Нам с ними не по пути.

— Суд оштрафовал за подкуп избирателей члена команды кандидата от «Единой России» на выборах в Чусовскую думу Валерия Ватомова. Как региональное отделение оценивает эту ситуацию?

— Нарушения — это плохо. Мы предупреждаем и технологов, и кандидатов, что шутить с этим нельзя. По эксцессу с Валерием Ватомовым будем разбираться, выяснять все обстоятельства.

В целом серьезных нарушений, ставящих под сомнение результаты выборов, не было. Однако мы зафиксировали со стороны конкурентов несколько подвозов избирателей в Пермском районе — в округах №12 и 13. Людей подвозили прямо к избирательным участкам, но, несмотря на это, наши кандидаты одержали победу в обоих округах.

— Существует мнение, что избиратели на муниципальных выборах голосуют не столько за партию, сколько за конкретных людей. На ваш взгляд, так ли это? Насколько значима партийная принадлежность на местных выборах?

— Это справедливое утверждение. Нельзя выводить под партийным флагом каких-то безликих людей и ждать, что за них будут голосовать. Поэтому среди наших кандидатов не только члены или сторонники партии, но и беспартийные. Главное, чтобы они разделяли позицию партии, пользовались уважением, доверием со стороны избирателей. Но все же я бы не стал говорить, что партийная принадлежность на этих выборах не имела значения. Люди понимают связь между проектами «Единой России» и реальными переменами к лучшему. Кроме того, во всех муниципальных образованиях края работают местные отделения партии, и их актив не сидит «за забором»: партийцы общаются с жителями, помогают им.

— Каковы ваши ожидания от предстоящих выборов в Александровске, Орде, Березовке, Коми-округе?

— По всем кампаниям активно ведем работу на результат, мобилизуем сторонников. Наш ориентир всегда — победа.

Беседовал Константин Кадочников