Суд по заявлению ЦБ ликвидировал банк «Жилкредит»

Арбитражный суд Москвы решил принудительно ликвидировать московский банк «Жилкредит» по заявлению Центробанка. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Жилкредита» 19 июля 2019 года. Организация занимала 420 место в банковской системе России, она принадлежала предпринимательнице Анне Рябицкой.

ЦБ принял решение из-за нарушения банком законов и нормативных актов регулятора. «Жилкредит» не мог выполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности — суд взыскал с банка крупную сумму. Это привело к снижению капитала более чем на 35%, говорилось в сообщении ЦБ.