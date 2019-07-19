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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» из пятой сотни

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Жилкредит», говорится в сообщении регулятора. По данным регулятора, банк по размеру активов занимал 420-е место в банковской системе РФ. Банк принадлежит предпринимательнице Анне Рябицкой.

По данным ЦБ РФ, «Жилкредит» нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, в связи с чем Банк России в течение года применял соответствующие меры, в частности по вводу ограничений на привлечение средств физлиц.

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