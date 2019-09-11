Александр Герасименко утвержден главой дорожного департамента Нижнего Новгорода

И.о. руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Нижнего Новгорода Александр (Петрович) Герасименко утвержден в должности, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, о его назначении в качестве исполняющего обязанности стало известно в июле 2019 года.

Господин Герасименко родился в 1984 году, закончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Трудовой путь начал с должности дорожного рабочего. В дальнейшем закончил программы в области ремонта дорог нескольких учебных центров.

Анастасия Еремина