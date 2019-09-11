Доля крупных девелоперов в объеме предложения жилья в Петербурге растет

Доля крупных девелоперов в объеме предложения жилья в Санкт-Петербурге выросла почти на 10 п.п., достигнув 60%. Данная тенденция предвещает монополизацию рынка жилья, предупреждают аналитики Knight Frank St Petersburg.

За десять лет объем предложения 10 деволоперов увеличился почти на 50%. Если в 2009 году на эти компании приходилось 2,5 млн кв. м жилья, то в текущем году уже 4,5 млн кв. м жилья.

В компании отмечают, что консолидация рынка снижает риски покупателей жилья, но ведет к вытеснению менее крупных застройщиков в Ленобласть. Кроме того, из-за отсутствия конкурентов цены на жилую недвижимость могут вырасти.