Суд оштрафовал одного из задержанных на митинге в Улан-Удэ

Советский районный суд Улан-Удэ назначил штраф депутату Народного хурала Баиру Цыренову в 15 тыс. руб., признав его виновным в нарушении ст. 20.2 КоАП. Господин Цыренов был задержан вчера на стихийном митинге на площади Советов. Силовики выбили стекла машины, в которой сидели Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, вытащили их из автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что оба получили травмы и в сопровождении сотрудников были доставлены в больницы.

«Решение незаконное и необоснованное, мы будем его обжаловать»,— заявил при выходе из зала суда адвокат Сергей Федоров. Он добавил, что изначально Баира Цыренова обвиняли в организации несанкционированного мероприятия, но решение вынесено по другой статье.

Сам господин Цыренов выразил недоумение, зачем для его задержания нужно было применять топоры и разбивать машину. «Я считаю себя невиновным и вижу попытку нас запугать»,— сказал господин Цыренов. Также он сообщил, что блогер Дмитрий Баиров продолжает находиться в полиции. По данным депутата, господин Баиров был сильно избит. «У нас была информация, что в отношении его хотят сфабриковать уголовное дело»,— сказал Баир Цыренов.

Депутат уточнил, что силовики задерживали также активиста Алексея Эхиритова, сейчас «он находится в безопасном месте».

Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась. Собравшиеся требовали отмены результатов выборов мэра, на которых победил самовыдвиженец, врио руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Господин Шутенков выиграл выборы, набрав 52,5% голосов при явке в 34%.

Подробнее о протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».

Екатерина Еременко, Иркутск