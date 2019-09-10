Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков). Сегодня, 10 сентября, на акции начались столкновения с полицией. Как минимум один человек пострадал, трое были задержаны. Омбудсмен Бурятии пообещала разобраться в случившемся.

Очевидцы выложили в Instagram видеоролик, предположительно снятый на митинге. На кадрах видно, как несколько человек в боевой экипировке и с дубинками расталкивают протестующих. Стоящие рядом полицейские снимают происходящее на камеры.

Один из протестующих Олег Бадмаев рассказал «ОВД-Инфо», что люди в полицейской форме избили участников митинга дубинками. По словам мужчины, ОМОН и полиция оцепили машину, в которой он сидел вместе с одним из лидеров КПРФ в Бурятии Баиром Цыреновом и кандидатом в госсовет Тимуром Нимаевым. Силовики выбили в машине окна и вытащили всех троих мужчин, господа Баиров и Цыренов задержаны. Господина Бадмаева и нескольких протестующих избили, у мужчины в больнице диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации Олег Бадмаев отказался, утверждая, что полицейские угрожали возбудить против него уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), если он подаст заявление об избиении.

Другой источник «ОВД-Инфо» заявил, что митингующих «очень жестко» разгоняли люди в полицейской форме и балаклавах, но без опознавательных знаков. По его словам, они угрожали собравшимся топорами.

Депутат народного хурала Бурятии Тумэн Дондоков сообщил «МБХ Медиа», что вместе с Баиром Цыреновым были задержаны блогер Дмитрий Баиров и помощник депутата Алексей Ихиротов. По словам Тумэна Дондокова, «неизвестные люди в черных масках и гражданской одежде» увезли господ Цыренова и Ихиритова в неизвестном направлении. Он добавил, что митинг продолжается, в нем участвуют примерно 300 человек.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова пообещала проверить правомерность задержания участников акции и направить соответствующий запрос в МВД республики. Омбудсмен при этом добавила, что выборы мэра и депутатов Улан-Удэнского городского совета «признаны состоявшимися, легитимными», сообщает ее пресс-служба.

Позднее МВД по республике сообщило, что в ходе акции сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух активистов. В ведомстве заверили, что «ситуация на площади контролируется правоохранительными органами». В сообщении также уточняется, что один из задержанных привлекается к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения собрания) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Второй — по ст. 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения собрания) КоАП РФ.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

Подробнее об итогах выборов читайте в материале “Ъ” «Играла-играла и выиграла».