Сегодня исполняется 75 лет народному артисту СССР, дирижеру и скрипачу Владимиру Спивакову

Его поздравляет вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов:

— Дорогой Владимир Теодорович! Казалось бы, совсем недавно я поздравлял Вас с очередным юбилеем в фильме, который сняли про Вас. Хороший был фильм, но он не отражает всего того, что про Вас можно и нужно говорить. Он не отражает всего того, какой Вы на самом деле человек. Я горжусь дружбой с Вами, я восхищаюсь Вами, и я очень хочу, чтобы мои сыновья, которые знают Вас так же долго, как знаю Вас я, брали бы с Вас пример. А еще я хочу, чтобы в Вашем возрасте я точно так же мог бы показать свои бицепсы всем. И все бы обзавидовались.

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