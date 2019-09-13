Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору АО «Российский экспортный центр» Андрею Слепневу

Его поздравляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Андрей Александрович! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем! С Вашим приходом в РЭЦ голос российского производителя стал громче звучать на международных рынках. Сегодня перед нами стоит амбициозная цель — практически удвоить к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт. Ваши профессиональные качества — способность глубоко разбираться в каждом вопросе, определять возможные точки роста, четко формулировать и эффективно решать задачи — как никогда важны для реализации экспортной политики нашей страны. Желаю Вам неиссякаемой энергии и успеха на этом пути!

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