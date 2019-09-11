УФАС отменило две закупки Фонда капитального строительства

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС выявила нарушение закона о контрактной системе при проведении СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» (ФКС) двух торгов на право завершения строительства соцобъектов.

На условия конкурса в УФАС пожаловалось ООО «Энерго строительная компания». Заявитель указал, что при проведении закупок на общую сумму около 813 млн руб. ФКС сделало запрос предложений, но контракт победитель не подписал, а заказчик не стал заключать его со вторым участником закупки. Между тем, в соответствии с законодательством РФ при таких обстоятельствах, заказчик не имел права проводить запрос предложений повторно.