Биржа Гонконга предложила объединиться с Лондонской биржей

Фондовая биржа Гонконга (HKEX) выступила сегодня, 11 сентября, с предложением (.pdf) об объединении с Лондонской фондовой биржей (LSE).

Как следует из опубликованных на сайте HKEX документов, гонконгский оператор биржи Hong Kong Exchanges and Clearing Limited готов заплатить 20,45 и 2,495 новой акции HKEX за каждую акцию британской компании. Это составляет премию в 23% к вторничной цене закрытия акций LSE и оценивает акции LSE в 83,61. Общая цена предложения, таким образом, составляет 32 млрд.

В заявлении Гонконгской биржи приводятся слова ее генерального директора Чарльза Ли о том, что объединение бирж «изменит всемирный рынок капитала на десятилетия вперед». «Вместе мы объединим Запад и Восток, будем более разносторонними, сможем предлагать нашим клиентам больше в том, что касается инноваций, управления рисками и возможностями в торговле».

HKEX называет свое предложение лишь заявлением о возможности сделать заявку на покупку, а не подтверждением четкого намерения совершить сделку. Это дало основания экспертам полагать, что HKEX на самом деле не имеет никакого намерения покупать Лондонскую фондовую биржу. Цель же сделанного заявления — осложнить или вовсе разрушить уже согласованную сторонами сделку на $27 млрд о покупке Лондонской биржей компании Refinitiv, бывшего финансово-аналитического подразделения агентства Thomson Reuters.

Представители LSE пока никак не отреагировали на предложение HKEX, однако ценные бумаги компании уже взлетели на 15%, до 7850 пенсов за штуку.

Андрей Келекеев