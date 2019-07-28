LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv

Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv. Если сделка состоится, ее сумма может составить $27 млрд, а в мире появится крупнейшая публичная компания, занимающаяся анализом рынков капитала.

Заявление LSE о переговорах по покупке Refinitiv стало реакцией на появившиеся в субботу сообщения в СМИ. Как отмечает LSE Group, управляющая биржей, переговоры ведутся с крупнейшими акционерами Refinitiv — консорциумом инвесторов во главе с американским частным инвестфондом Blackstone, которому принадлежит 55%, и агентством Thomson Reuters, которому принадлежат остальные 45%.

Refinitiv — бывшее финансово-аналитическое подразделение агентства Thomson Reuters — Thomson Reuters Financial & Risk, которое собирает и анализирует информацию об активности на мировом финансовом рынке: динамика и объемы слияний и поглощений (M&A), первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, динамика на рынках облигаций, выручка финансовых посредников (инвестбанков и пр.) за проведение сделок M&A и размещение акций и облигаций. В октябре прошлого года Thomson Reuters продала мажоритарный пакет акций в 55% консорциуму инвесторов во главе с Blackstone, а само подразделение было переименовано в Refinitiv. Годовой оборот Refinitiv составляет около $6 млрд, у компании около 40 тыс. клиентов из числа финансовых, медиа и других компаний в 190 странах мира.

LSE Group отмечает, что Refinitiv может быть куплена за $27 млрд.

Сделка будет совершена посредством обмена акциями LSE Group и Refinitiv, в результате чего акционеры последней получат 37% и почти 30% голосующих прав в LSE Group.

Аналитики объясняют стремление к покупке Refinitiv тем, что фондовые биржи давно пытаются консолидироваться либо расширить источники поступления прибылей. Особенно это актуально для европейских бирж, которые испытывают растущую конкуренцию со стороны азиатских и американских площадок. В 2016 году LSE пыталась объединиться с франкфуртской Deutsche Boerse, что могло привести к созданию крупнейшей биржи в Европе и третьей по величине в мире после американских NYSE и NASDAQ. Однако власти ЕС заблокировали слияние, сочтя, что оно приведет к созданию монополии и помешает конкуренции в Европе. Теперь же Лондонская биржа решила пойти по другому пути. «Информация и данные — это кровеносная система современных финансовых рынков больше, чем когда-либо,— цитирует Reuters Кевина Макпартленда из консалтингово-аналитической компании Greenwich Associates.— Такая информация и такие данные становятся все более и более ценными».

Евгений Хвостик