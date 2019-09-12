Отборная половина

Во вторник завершились два сентябрьских тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Они открыли его вторую половину. Несколько сборных уже фактически могут считать себя попавшими на турнир. В их числе наряду со сборными Испании, Бельгии, Италии, Англии, Германии, Нидерландов, Франции и российская команда. В некоторых группах между тем ситуация до сих пор выглядит очень запутанной.

Группа A

Сборная Косово — слишком явный претендент на то, чтобы получить статус самого заметного среди участников квалификации, заметнее любого гранда. Нет, кажется, ни одного серьезного издания, которое бы не написало про смелую, не пасующую перед авторитетами команду из крохотной, недавно появившейся на карте страны, про ее импульсивного, не боящегося выглядеть смешно тренера Бернара Шалланда, про косовские футбольные достижения.

А они ведь впечатляют. Перед матчем с англичанами в день закрытия сентябрьского окна у сборной Косово в активе была серия из полутора десятков встреч без поражений. Большинство из них она, конечно, провела против соперников из своей «ценовой ниши», подвала континентального рейтинга — например, в рамках Лиги наций. Но некоторые были против вполне крепких оппонентов, таких, которых легко представить пробивающимися на топ-турнир. На старте отбора косовары успели одолеть в гостях болгар, а уже в сентябре дома победили 2:1 чехов, котирующихся где-то сразу за безусловной элитой.

Сборная Англии эту серию оборвала. Но поражение со счетом 3:5 ни в коем случае нельзя приравнивать к удару по косовской репутации. Англичане в этом матче были вынуждены отыгрываться, пропустив уже на первой минуте. Во втором тайме, уже, правда, крупно ведя, они имели серьезные проблемы в обороне. А три гола на своем поле сборная Англии, между прочим, не пропускала 12 лет, после того самого проигранного матча хорватам, который вывел на обернувшийся бронзой чемпионат Европы 2008 года российскую команду.

Шансы косовских выскочек в борьбе за путевку на континентальное первенство перед финишем квалификации и сейчас, после осечки, нельзя считать потерянными. Они всего на одно очко отстают от чехов, единственных конкурентов в битве за второе место в группе (а из каждой гарантируют попадание на первенство по две команды). Но даже если сборная Косово в ней не сдюжит, у нее точно останется запасной вариант в виде дополнительного мини-турнира, куда она уже попала благодаря классным результатам в Лиге наций. А там противостоять ей будут команды куда слабее чешской.

Группа B

В списке наиболее резонансных событий вторника — четыре гола Криштиану Роналду в ворота литовцев. Благодаря этому покеру португальцы одержали разгромную — 5:1 — победу, а сам Роналду стал первым в истории европейским футболистом, забившим за сборную как минимум 90 голов (теперь у него их 93). Лидирует, однако, в этой группе сборная Украины, которая в субботу одержала крупную победу над все той же Литвой и имеет не только 13 очков, но и прекрасную разницу забитых и пропущенных мячей — плюс 11. Но вся борьба в этой группе еще, видимо, впереди. У сборной Украины календарь оставшейся части турнира довольно сложный, а португальцы опережают сербов всего на очко — правда, при матче в запасе.

Группа С

Второе место, которое на данный момент занимает сборная Северной Ирландии,— следствие турнирного календаря. Дело в том, что североирландцы не теряли очков в четырех матчах против Белоруссии и Эстонии. А встретившись наконец с одним из фаворитов группы, Германией, пропустили на своем поле два гола. Так что уже в следующем туре лидером, скорее всего, станет сборная Нидерландов, которая принимает Северную Ирландию, и в случае равенства очков с немцами будет иметь преимущество за счет победы — 4:2,— одержанной над ними в прошлую пятницу.

Группа D

Ирландцы, датчане и швейцарцы примерно равны по классу, поэтому в этой группе вся борьба впереди. Не исключено, что тут все решится в последний день, 18 ноября, когда сборная Ирландии примет сборную Швейцарии, а сборная Дании в гостях наверняка обыграет сборную Гибралтара. Пока же важным выглядел воскресный матч в Тбилиси, в котором грузины сыграли с датчанами вничью — 0:0, отобрав у них два очка. А в следующем туре в Тбилиси прилетят ирландцы, которым там тоже ничего не гарантировано.

Группа Е

Здесь ситуация еще более запутанная. Лидирует сборная Хорватии, а сборные Словакии, Венгрии и Уэльса потеряли всего на одно очко меньше. В понедельник сборная Азербайджана, которая до этого дома проиграла венграм и словакам, довольно неожиданно отыгралась во встрече с хорватами — 1:1. Таким образом, серебряные призеры чемпионата мира, которые в марте в гостях уступили венграм, а в следующем туре снова встретятся с ними, потеряли два очка, которые могут оказаться ключевыми.

Группа F

Две очередные победы испанцев, одержанные в гостях над румынами и дома над сборной Фарерских островов, фактически гарантировали им место в финальной части. Впрочем, иное развитие событий представить было трудно. А вот за второе место развернется упорнейшая борьба между сборными Швеции, Румынии и Норвегии. В воскресенье в скандинавском противоборстве между шведами и норвежцами в Стокгольме была зафиксирована ничья — 1:1.

Группа G

Именно в этой группе выступает лучший на данный момент бомбардир отборочного турнира — 32-летний нападающий китайского клуба «Гуанчжоу» Эран Захави, отметившийся хет-триками в ворота сборных Австрии и Латвии и забивший в общей сложности уже девять голов. Однако на путевку в финальную часть его сборной Израиля будет претендовать очень трудно. Ведь больше очков набрали не только главный фаворит группы — польская команда, но и словенцы с австрийцами.

Группа H

Июньская домашняя победа над чемпионами мира французами, даже несмотря на последующее поражение от исландцев, до сих пор позволяет сборной Турции лидировать. Хотя домашнюю победу над аутсайдером — сборной Андорры — она вымучила лишь на 89-й минуте. Если обойдется без неожиданностей, на которые теоретически способна сборная Албании, то ключевым в этой группе будет домашний для турков матч с исландцами 14 ноября. Вторая их победа над чемпионами мира, уже в Париже, выглядит просто невероятной.

Группа I

Сборная Бельгии — сильнейшая на сегодняшний день участница отборочного турнира. Она не потеряла ни одного очка и после разгрома шотландцев в Глазго со счетом 4:0 имеет лучшую разность забитых и пропущенных мячей (плюс 18). Таким образом, выход бельгийцев в финальную часть предрешен. Такого же успеха, причем де-юре, уже в следующем туре — 10 октября — может добиться и сборная России. Ей для этого требуется соблюдение двух условий: победа над уже обыгранными шотландцами дома и ничья в Нур-Султане в матче между сборными Казахстана и Кипра.

Группа J

Сборная Италии — четвертая команда в цикле, которая идет без потерь. И ее выездная воскресная победа над сборной Финляндии — 2:1 — дарит надежду команде Армении, обыгравшей дома боснийцев — 4:2. 15 октября армяне сыграют с финнами в гостях, но учитывая, что в Ереване хозяева потерпели поражение — 0:2,— шансы финской команды выглядят выше. К тому же, в отличие от сборной Италии, она сыграла с итальянцами уже два матча, а не один.

Евгений Федяков