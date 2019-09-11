Прокуратура выявила конфликт интересов в администрации Борского района Самарской области

Прокуратура Борского района обнаружила конфликт интересов на муниципальной службе в местной администрации. Ведомство установило, что в должности начальника экономического отдела работает Наталья Ардабьева, а главой района выступает ее муж Эдуард Ардабьев, который может осуществлять в отношении супруги «организационно-распорядительные функции». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«В связи с имеющимся конфликтом интересов прокуратурой председателю собрания представителей Борского района внесено представление об устранении антикоррупционного законодательства»,– говорится в сообщении.

На сегодняшний день представление находится на этапе рассмотрения. Обращение о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, в том числе о несоблюдении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой Борского района поступило в районную прокуратуру 5 августа. Его авторами выступили несколько местных жителей.

В обращении в прокуратуру, копия которого есть в распоряжение редакции, говорится, что Наталья Ардабьева «на протяжении многих лет, в том числе, в течение двух сроков правления своего супруга, являлась членом комиссий по определению исполнителей государственных контрактов, финансируемых из бюджета района. Часть подрядов получают одни и те же лица». К ситуации подключилось Самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое провело собственную проверку и проанализировало госконтракты в Борском районе и передало информацию властям региона.

Евгений Чернов