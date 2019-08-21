Глава района оказался на линии фронта

Самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) начало собственную проверку возможного конфликта интересов в Борском районе. Муниципальное образование с 2010 года возглавляет Эдуард Ардабьев, а его супруга является главой финдепартамента и членом комиссий по выбору исполнителей госконтрактов. Как сказано в заявлении местных жителей, обратившихся в прокуратуру, подряды в районе получают одни и те же компании. С 5 августа проверку по этим фактам проводит районная прокуратура. В областном департаменте „Ъ“ сообщили, что «в целях недопущения возникновения конфликта при исполнении должностных обязанностей» супругами-чиновниками «принимаются меры по его урегулированию». Одновременно местные журналисты, подвергавшиеся нападениям после первых статей о коррупции в районе, заявляют о давлении со стороны правоохранительных органов.

К проверке наличия возможного конфликта интересов в администрации Борского района подключилось Самарское региональное отделение ОНФ. Об этом „Ъ“ сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим ­Нуждин.

5 августа в прокуратуру Борского района Самарской области поступило обращение нескольких местных жителей о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, в том числе о несоблюдении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой района Эдуардом Ардабьевым. Прокуратура начала проверку, которая находится на контроле у областной прокуратуры. Супруга главы Наталья Ардабьева является начальницей экономического отдела районной администрации. Как сказано в заявлении (имеется в распоряжении редакции), госпожа Ардабьева является постоянным членом комиссий по выбору исполнителей госконтрактов, на конкурсах часто выигрывают одни и те же лица.

«Наталья Ардабьева на протяжении многих лет, в том числе в течение двух сроков правления своего супруга, являлась членом комиссий по определению исполнителей государственных контрактов, финансируемых из бюджета района. Часть подрядов получают одни и те же лица»,— говорится в обращении в прокуратуру. К примеру, по данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Гагик Гарибов с 2011 года по 2018й ежегодно получал от районных властей от двух до восьми контрактов на суммы от нескольких десятков до более 600 тыс. руб. Все контракты связаны с ремонтом зданий. Заказчиком выступает МБУ «Служба заказчика». Также последние несколько лет крупные подряды в районе получает ООО «Универсалмонтажстрой». В 2017 году компания выиграла контракты на сумму более 10 млн руб. от МБУ «Служба заказчика» и более 25 млн руб. от администрации. В 2018 году организация выиграла четыре контракта на ремонт зданий и благоустройство на сумму около 18 млн руб. В этом году ей досталось три подряда на сумму более 2 млн руб.

Эдуард Ардабьев занимает пост главы Борского района с ноября 2010 года. Он является одним из немногих главдолгожителей в регионе. Назначенный на этот пост еще губернатором Владимиром Артяковым чиновник сохранил свой пост и при Николае Меркушкине, и при Дмитрии Азарове. При этом, согласно данным Самарастата, в рейтинге 27 районов Самарской области Борский потерял позиции по ряду основных показателей: по индексу промышленного производства по крупным и средним предприятиям он скатился с первого места на последнее, а по бюджетной обеспеченности с учетом безвозмездных перечислений на душу населения — с пятого до последнего.

«Мы очень тщательно проверили все закупки за последние три года, связанные с этим районом. Всю нашу аналитику отошлем прокурору района, который, вый­дя из отпуска, в том числе и по нашей просьбе, будет внимательно следить за рассмотрением заявления в прокуратуру по факту возможной коррупционной составляющей в деятельности должностных лиц администрации Борского района. Я, со своей стороны, в устном порядке довел информацию до руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрия Рожина и начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Вадима Федорина. Считаю, что деятельность руководства района заслуживает тщательной проверки. Было бы здорово, если бы нас услышали в аппарате губернатора Самарской области и организовали проверку со своей стороны тоже»,— говорит Вадим Нуждин.

Впервые о возможных фактах коррупции в районной администрации рассказал местный журналист Игорь Богатинов. В 2012 году он работал пресс-секретарем главы Борского района, а с 2015 по 2018 годы был учредителем и главным редактором сетевого издания «Борское.РФ». В конце сентября 2017 года во время выполнения редакционного задания журналистов «Борское.РФ» избили двое неизвестных. Господин Богатинов и шеф-редактор издания Александр Чугункин получили травмы различной степени тяжести. Виновные до сих пор не найдены. В отношении издания за две недели было возбуждено восемь уголовных дел по заявлению чиновников и бизнесменов района, чьи имена фигурировали в публикациях портала, а в редакции и в домах журналистов прошли обыски, позднее признанные судом незаконными. Игорь Богатинов направил в Роскомнадзор заявление о прекращении деятельности издания, после чего, по его словам, уголовные дела тут же были закрыты «за деятельным раскаянием»: «В протоколе моего допроса вообще значилась формулировка: «Обязуюсь навсегда покинуть Борский район».

После выхода первой публикации „Ъ“ о начале прокурорской проверки в районе („Ъ“ от 8 августа 2019 года) домой Игорю Богатинову, по его словам, позвонила дознаватель ОД МО МВД России «Борский» Оксана Герасимова, якобы сообщившая матери журналиста: «На вашего сына заводили уголовное дело, и он опять начал?» «Заявление в прокуратуру написал один человек, статью опубликовало издание, к которому я не имею никакого отношения»,— отметил господин Богатинов. Сама Оксана Герасимова в разговоре с „Ъ“ не стала опровергать факт звонков Игорю Богатинову и его матери, но комментировать ситуацию отказалась, так как для этого ей «необходима санкция ­руководства».

В районной администрации на момент сдачи номера в печать не ответили на запрос „Ъ“ о проверке прокуратуры. В департаменте по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области „Ъ“ сообщили, что проанализировали «материалы, представленные администрацией и собранием представителей Борского района». «Из материалов проверки, проведенной представительным органом, следует, что непосредственной подчиненности или подконтрольности Натальи Ардабьевой Эдуарду Ардабьеву не имеется. Вместе с тем, в целях недопущения возникновения конфликта при исполнении Эдуардом Ардабьевым должностных обязанностей в отношении супруги, в соответствии с ФЗ „О противодействии коррупции“, принимаются меры по его урегулированию»,— ответили в департаменте. В ведомстве не пояснили, о каких мерах идет речь.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что к этой ситуации нужно привлечь внимание прокуратуры, уполномоченного по правам человека, возможно, Общественной палаты Самарской области и союза журналистов. «Готов как депутат сделать необходимые обращения. Давление на журналиста я воспринимаю как более серьезное нарушение, чем давление на издание. Одно дело — преследовать лично человека, другое дело — бизнес или юрлицо. Получается, чем мельче территория, где журналист реализует свои профессиональные полномочия, тем тяжелее ему работать. В столице любая история как, например, с Иваном Голуновым, может вывести на улицу десятки тысяч людей в свою защиту, заставить медийные фигуры высказываться. В сельской местности нет такого количества активистов гражданского общества, чтобы правоохранительные органы, например, напугались этого давления»,— говорит Михаил­ ­Матвеев.

В Союзе журналистов Самарской области комментировать ситуацию не стали. Его глава Ирина Цветкова также была недоступна для комментариев. Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий сообщил, что преследования журналистов происходят периодически: «Этим часто грешат местные власти и правоохранительные органы на муниципальном уровне». «Главы муниципальных районов считают местных журналистов обслуживающим персоналом и считают, что они им платят какие-то деньги. Хотя это государственные субсидии и гранты. Поэтому возникают конфликты. К сожалению, некоторые коллеги соглашаются с такой ситуацией, а некоторые пытаются отстаивать свои права и печатают в газетах то, что они считают нужным, а не то, что хочет глава района»,— говорит господин Вишневецкий.

Евгений Чернов