Судебные приставы на Кубани опечатали теплопункт

Судебные приставы отдела по Кавказскому отделу и городу Кропоткину регионального УФССП приостановили деятельность теплового пункта. Исполнительские действия проводились на основании выданного Кропоткинским городским судом документа.

Как сообщили в ведомстве, решение суда о приостановлении деятельности теплового пункта сроком на 30 суток стало результатом привлечения организации к административной ответственности. Она была признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 9.1. КоАП РФ).

В настоящий момент входные двери центрального теплового пункта опечатаны до устранения выявленных нарушений.

Василий Хитрых