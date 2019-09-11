Со склада в Арзамасе изъяли контрафактные сигареты на 10 млн рублей

Сотрудники полиции изъяли со склада на улице Калинина в Арзамасе более 100 тыс. немаркированных пачек с сигаретами. Часть контрафакта была оклеена акцизными марками, подлинность которых сомнительна. Правоохранители также изъяли документы, подтверждающие факт продажи контрафактной продукции.

Предварительно рыночная стоимость изъятой продукции оценивается в 10 млн руб., сообщает нижегородское управление МВД. Сигареты отправлены на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Максимально предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Анастасия Еремина