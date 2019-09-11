Продажу алкоголя запретили в Удмуртии 11 сентября

11 сентября в Удмуртии запретили розничную продажу алкоголя в связи с Всероссийским днем трезвости. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«По данным Минздрава РФ каждый год около 700 тыс. россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. Чрезмерное употребление алкоголя обуславливает 68% смертей от цирроза печени, 60% смертей от панкреатита, 23% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. 90% тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, 60% ДТП совершается в нетрезвом виде. По официальным данным в среднем Россия теряет на лечение болезней, связанных с употреблением алкоголя, 5% внутреннего валового продукта в год. Удмуртия — не исключение из этой статистики»,— говорится в сообщении.

Также в рамках праздника в 15:00 в крестильном зале ижевского Михаило-Архангельского кафедрального собора пройдет круглый стол на тему «Совершенствование антиалкогольной политики в Удмуртии». Организаторами мероприятия выступают уполномоченный по правам ребенка при главе региона, постоянная комиссия госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политики, совет отцов Удмуртии, «Национальная родительская ассоциация», общественное движение «За трезвую Удмуртию».