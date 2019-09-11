ТАСС сообщил о планируемой в 2020 году закладке первых вертолетоносцев

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на керченском судостроительном заводе «Залив», сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли. По их словам, закладка состоится в мае 2020 года.

Один из собеседников агентства рассказал, что разработка технического проекта по новым кораблям «находится в финальной стадии». Закончить ее планируется в ближайшие месяцы, после чего должен быть заключен контракт на постройку УДК. По словам другого источника, головной корабль планируется сдать флоту до окончания госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Водоизмещение каждого УДК составит около 15 тыс. т. Корабли способны нести на борту более десяти вертолетов различных классов. Также на них установят доковую камеру для десантных катеров.

В 2018 году в ВМФ России говорили, что строительство вертолетоносцев начнется после 2020-го. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова» Россия не планирует.