Зеленский: Коломойский вложит в Донбасс очень большие деньги, но еще не знает об этом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании проектов, направленных на восстановление Донбасса. На эти цели, по подсчетам экспертов, потребуется более 300 млрд гривен ($11,3 млрд), рассказал господин Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

Как отметил президент Украины, он «не будет ждать окончания войны». По его словам, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса «надо наглядно продемонстрировать людям преимущества жизни в единой свободной независимой Украине».

Владимир Зеленский уточнил, что бизнесмены будут отвечать за решение конкретных вопросов. К примеру, господин Пинчук «будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих». В частности, он должен обеспечить квартирами 24 семьи украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ринат Ахметов «будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса», утверждает президент Украины. «Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает»,— добавил господин Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).

Игорь Коломойский был одним из собственников украинского Приватбанка. В 2016 году после обнаружения гигантского пакета сомнительных кредитов власти Украины решили национализировать банк. Игорь Коломойский счел национализацию несправедливой и в 2017-м уехал в Израиль. В апреле 2019-го Киевский суд признал национализацию банка незаконной. В мае господин Коломойский вернулся на родину. Он выразил готовность стать совладельцем Приватбанка.

О других планах бизнесмена читайте в публикации “Ъ FM” «Игорь Коломойский собрался на родину».