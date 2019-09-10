Лидера движения «Русофилы» задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии, сообщили местное издание «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР), не ссылаясь на источники. По данным «24 часов», задержание связано с расследованием шпионажа.

Ранее жена секретаря движения Юрия Борисова сообщила БНР, что его задержали утром по тому же делу, однако вскоре господин Борисов был освобожден без предъявления обвинений. В доме господина Борисова прошли обыски. По данным БНР, следователи изъяли компьютер, телефон и флешки, принадлежащие секретарю. Также были изъяты папка с вырезками из интервью и статьями о «Русофилах» и книга господина Малинова.

Болгарская версия радио «Свобода» сообщила, что на допрос также было вызвано несколько руководителей движения вместе с политологом Живко Георгиевым. У господина Георгиева спрашивали об исследованиях, которые он проводил по заказу иностранных организаций, включая Российский институт стратегических исследований.

Прокуратура Болгарии, по данным БНР, сообщила, что расследование проводится по ст. 105 УК. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров сообщил, что узнал о задержании из СМИ и не знает подробностей случившегося.

Движение «Русофилы» было создано в марте 2003 года в Софии. Основной целью движения является развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между народами двух стран. Президент России Владимир Путин в сентябре 2011 года наградил господина Малинова медалью Пушкина, а в мае 2019-го — орденом Дружбы.