Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год

Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится в опубликованном отчете ведомства. При этом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд руб. или на 22,1% по сравнению с 2017 годом.
По данным Счетной палаты, самый большой объем нарушений выявлен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями. Далее идут нарушения при госзакупках, неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата.
На данный момент по факту нарушений возбуждено одно уголовное дело, направлено 14 обращений в правоохранительные органы, 14 должностных лиц привлечены к административным видам ответственности.
Результаты каких еще проверок будут обнародованы Счетной палатой читайте в материале “Ъ” «Госаудиторы раскрыли карты».
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