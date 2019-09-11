3,3 триллиона рублей составил в августе размер структурного профицита ликвидности банковского сектора, сообщил вчера ЦБ. За месяц этот показатель вырос на 0,6 трлн руб. В основном увеличение было связано с ростом спроса банков на операции Федерального казначейства. За месяц их суммарная задолженность по депозитам, операциям репо и «валютный своп» с казначейством выросла на 0,4 трлн руб. (за июнь—август — почти на 1,2 трлн руб.). Этот приток рублевой ликвидности несколько компенсировало перечисление дивидендов крупных госкомпаний на бюджетные счета в ЦБ, проведение банками налоговых платежей клиентов и продолжение размещения ОФЗ Минфином на фоне сезонно умеренных бюджетных расходов.