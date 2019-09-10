«Джон Болтон оказался слишком радикальным политиком даже для Дональда Трампа» Политолог в эфире “Ъ FM” — об отставке советника по нацбезопасности

Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Американский президент сообщил в Twitter, что причиной стали разногласия по очень многим вопросам. Нового советника он пообещал представить на следующей неделе. Ведущий “Ъ FM” Борис Блохин обсудил ситуацию с политологом Михаилом Троицким.

— Американские газеты пишут, что главная причина недовольства Трампа Болтоном — нерешенные проблемы с Ираном, с Северной Кореей и с Афганистаном. Так ли это? И почему все-таки Трамп оказался недоволен Болтоном?

— Мы могли слышать только какие-то утечки информации, которые публиковались в СМИ, чаще всего недружественных администрации Трампа. Но вот по этим утечкам можно, наверное, говорить, что Болтон оказался слишком радикальным политиком, слишком радикальным деятелем даже для Трампа, который и сам не хотел, скажем, вести переговоры с Ираном ни о чем, кроме выполнения американских условий. Но вместе с тем явно Болтону не нравились переговоры с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, и, возможно, он также выступал за какое-то военное решение в отношении Ирана. Сейчас, как пишут, последней каплей стало, очевидно, сопротивление Болтона довольно экстравагантной идее Трампа встретиться с лидерами движения «Талибан», которая длительное время воевала с американцами в Афганистане, прямо в резиденции президента США.

Также, очевидно, сыграли роль какие-то личностные проблемы, нестыковки между Болтоном и другими членами команды Трампа, которым президент больше доверял.

Вот Болтон, в частности, как сообщали СМИ, не разговаривал уже много недель с госсекретарем Помпео. Трампу, в конце концов, пришлось делать выбор, я думаю.

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— Как вы оцениваете работу Болтона? Есть ли у него заслуги, по вашему мнению, на посту советника по национальной безопасности США?

— Не мне об этом судить. Я думаю, что Болтон достаточно последовательно поддерживал линию на усиление санкций против Ирана. И санкции эти, наверное, приносят определенный эффект — Иран в конце концов, скорее всего, согласится изменить условия ядерной сделки.

Что касается Северной Кореи, я думаю, Болтон выступал примерно за то же, за что и критики президента Трампа со стороны демократов, его политических оппонентов — не вести никаких переговоров, поскольку, очевидно, по его мнению, корейский лидер обманет, не будет выполнять свою часть сделки и просто тянет время. Сложно сказать, но явно, что даже для Трампа, который отличался всегда своими экстравагантными поворотами и вообще готовностью к жесткому нажиму на оппонентов США, видимо, позиция Болтона, который вообще ни с кем ни о чем не хочет разговаривать, была слишком радикальной. Иногда это приносит свои плоды, но Трамп, очевидно, считает, что после такого резкого нажима необходимо переходить к раунду переговоров, предложению переговоров, и смотреть, не станет ли оппонент сдавать позиции.

Так что Болтон сыграл свою роль, он был таким ледоколом одно время для Трампа, но затем уже он стал продвигать свою личную повестку дня, свои личные убеждения, а это для Трампа и администрации, наверное, было уже слишком.

— После ухода Болтона изменится внешняя политика Вашингтона? Или именно Трамп ее определял, а советники особого влияния не имеют?

— Слишком просто было бы сказать, что политика не изменится, и что все дело в Трампе. Но я думаю, что Трамп, конечно, не для того уволил Болтона, чтобы продолжить в том же духе и назначить какую-то малозначимую фигуру на этот пост. Он, скорее всего, назначит такого человека, такого деятеля, который будет уточнять позицию Трампа, но, вместе с тем не будет противиться переговорам — например, по контролю над вооружениями.

— Есть ли какие-то кандидатуры сейчас уже на слуху? Или об этом рано еще говорить?

— Об этом мне ничего не известно. Я думаю, что Трамп еще всех удивит. Но вполне возможно, что отношения США с Россией теперь в сфере хотя бы контроля над вооружениями получают какие-то новые шансы. Вот Болтон этому явно сопротивлялся. Сейчас, возможно, Трамп считает, что нужно взаимодействовать с Россией, по каким-то причинам, он в этом был достаточно последователен, может быть, с уходом Болтона такие возможности откроются. Но, конечно, многое будет зависеть от личности следующего советника, которого Трамп собирается объявить на следующей неделе.