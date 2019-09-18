В экономической модели, сложившейся за последние несколько лет, частный капитал играет определяющую роль, при этом 2018 и 2019 годы оказались богаты на правовые новеллы, усложняющие процессы его структурирования. И здесь как нельзя кстати приходится опыт юристов, которые помогают владельцам состояний посмотреть на законодательные изменения с точки зрения практической пользы.

Чаще всего эксперты номера говорят о росте — как со знаком «минус», так и со знаком «плюс». В налоговой сфере ФНС изобретает все новые способы искать необоснованную налоговую выгоду в сделках с иностранными компаниями, и стратегии защиты от таких претензий по-прежнему актуальны. Венчурный рынок также не стоит на месте: юристы наблюдают рост числа корпоративных фондов, востребованности российского права при структурировании сделок и усиление активности государства, которое в последнее время если не «задает тон», то все больше влияет на развитие российского рынка инвестиций. Безусловно, правила успешного инвестирования в России у каждого игрока свои, однако, по словам юристов, заметный рост интереса сегодня вызывают те секторы экономики, где регуляторные ограничения и функции государства влияют на бизнес в наименьшей степени.

Тем собственникам капитала, которые задумываются о передаче владения следующему поколению, законодатель с 1 сентября 2018 года предоставляет расширенные возможности по распоряжению наследством с помощью создания наследственных фондов. Растет интерес российского бизнеса и к вопросам использования трастов. Набирает обороты практика незаконного вывода активов компаний в иностранные юрисдикции, скорость наращивания ресурсов и полномочий российских следственных органов ей не уступает.

Рост возможностей, рост опасностей. За юристами не водится склонности говорить притчами, но в частной беседе один из экспертов выразился так: «Сейчас не время делать хорошую мину при плохой игре — нужно делать хорошую игру». Поэтому наравне с процессами движения капиталов высоко востребованы услуги адвокатов по уголовному праву и разрешению корпоративных споров.

Юлия Карапетян, редактор «Ъ-Юридический бизнес» lawrating@kommersant.ru