Банкротство «Экопромбанка» продлится более пяти лет

Комитет кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» рекомендовал конкурсному управляющему обратиться в суд с ходатайством о продлении срока конкурсного производства еще на полгода. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсное производство в отношении Экопромбанка введено 29 сентября 2014 года, таким образом, процедура будет длиться свыше пяти лет. По оценкам АСВ, на 1 июня 2019 года объем требований кредиторов составляет 5,994 млрд руб. Всего в рамках конкурсного производства банк выплатил 18,38% от общей суммы требований, или 668,101 млн руб.