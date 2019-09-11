Сочи определился с градоначальником

В Сочи прошли выборы главы города, в ходе которых депутаты городского собрания единогласно проголосовали за Алексея Копайгородского, начавшего исполнять обязанности мэра за день до выборов. Вторым кандидатом был предприниматель Андрей Донченко, о котором в открытых источниках нет никакой информации. В конкурсе участвовали еще 16 соискателей, имена которых остались неизвестными, по этой причине невозможно выяснить, были ли у Алексея Копайгородского реальные конкуренты.



В городском собрании Сочи прошли выборы главы муниципалитета, на которых большинство голосов депутатского корпуса получил Алексей Копайгородский, исполняющий обязанности мэра города-курорта. Альтернативным кандидатом выступил индивидуальный предприниматель из Краснодара Андрей Донченко, ранее не замеченный в какой-либо политической или общественной активности. Тем не менее именно господин Донченко наряду с действующим и. о. градоначальника вошел в шорт-лист конкурса по выборам мэра Сочи, на который подали документы еще 16 соискателей. По данным конкурсной комиссии, заявки 14 претендентов не были допущены на конкурс по причине неполноты и недостоверности представленных сведений, один претендент не явился на собеседование, оставшиеся трое кандидатов представили конкурсной комиссии свои программы развития города Сочи, в итоге две кандидатуры были выдвинуты на голосование.

Примечательно, что подготовка к конкурсу проходила в обстановке секретности: после завершения приема документов председатель комиссии Галина Москалева отказалась назвать фамилии претендентов, ссылаясь на их собственное пожелание. Однако и после завершения голосования полный список соискателей не был обнародован, поэтому до сих пор непонятно, были ли в списке реальные конкуренты Алексея Копайгородского. Как ранее писал “Ъ-Юг”, господина Копайгородского, который до 9 сентября был вице-губернатором края по вопросам внутренней политики, в качестве исполняющего обязанности мэра Сочи представил лично глава края Вениамин Кондратьев. По оценке наблюдателей, публичная поддержка со стороны первого лица региона сделала итог выборов предсказуемым, хотя до этого момента в качестве возможного претендента на кресло мэра называли другого кандидата, Григория Артамонова, назначенного заместителем главы города Сочи 20 августа текущего года. Господин Артамонов, которому всего 30 лет, имеет внушительный послужной список: он был советником губернатора Краснодарского края, помощником управляющего делами президента России, а на должность вице-мэра Сочи пришел с поста генерального директора ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента. Примечательно, что Григория Артамонова в качестве вице-мэра представлял тогдашний глава Сочи Анатолий Пахомов, который дал понять, что именно Григорию Артамонову вместе с первым вице-мэром Константином Михальковым предстоит решать накопившиеся в городе проблемы. Тем не менее победителем выборной кампании оказался другой молодой политик, 34-летний Алексей Копайгородский, стиль работы которого, по оценкам наблюдателей, радикально отличается от стиля Анатолия Пахомова и его команды. «Анатолий Пахомов — “олимпийский мэр”, который блестяще справился с подготовкой города к Играм,— отметил социальный технолог Николай Петропавловский.— Игры ушли в историю, а проблемы и особенности Сочи остались: сложная логистика, сезонность курорта, непростой этнический состав населения, застарелые проблемы в ЖКХ. Новой команде управленцев предстоит по-новому оценить вызовы и справиться с ними»,— отметил эксперт.

Анна Перова, Краснодар