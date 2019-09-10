Киев ждет продолжения обмена

Киев и Москва ведут переговоры об освобождении оставшихся пленных украинцев, заявила “Ъ FM” уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Всего Киев намерен вернуть 113 человек. Некоторые из них сейчас находятся в Крыму, отметила омбудсмен Денисова: «В моем списке — 113 граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. По всем им ведется работа, чтобы они были возвращены на территорию Украины. Переговоры идут, есть рабочая группа, которая создана с обеих сторон. У нас ее возглавляет господин Ермак. Безусловно, переговоры ведутся, и ведутся по освобождению всех — президент об этом заявил 7 сентября, когда мы встречали наших возвращенных граждан».

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В Киеве прошла пресс-конференция Олега Сенцова и Александра Кольченко. Они прилетели на Украину в субботу в рамках обмена между Киевом и Москвой. Помимо них, Россия выдала еще девять граждан Украины, а также 24 моряка, которых задержали в ноябре прошлого года в Керченском проливе. В Москву также прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший военный из самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Олег Сенцов заявил, что будет бороться за всех «узников Кремля». Кроме того, режиссер пообещал сделать все, чтобы спасти украинских пленных в России: «Не хочу ни на ком заострять внимание, потому что таких людей очень много во всех странах, и мы благодарны тому, что вы нас поддерживали и смогли спасти. И, конечно, следующие слова о тех людях, которые еще остались там — наших пленных. Я говорю о людях на Донбассе, которых, очень надеюсь, тоже смогут вытащить. Кроме наших пленных, в России есть люди, которые тоже борются за себя, за свободную Россию, за нашу Украину, — наши настоящие братья. И последние аресты, быстрые суды и Костя Котов, с которым я не знаком, неделю назад про него узнал, — это тоже узники Кремля».

Планы Украины прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что говорить о сроках следующего обмена с Киевом рано, но понимание, что на него надо выходить, есть.

В преддверии саммита в «нормандском формате» Москва может пойти Киеву навстречу, но не в одностороннем порядке, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Настрой Владимира Зеленского понятен — он себя позиционирует в качестве президента мира и уже может заявить, что добился того, что оказалось не по силам предыдущему руководству, и выполняет свои предвыборные обещания. Поэтому, конечно, ему хотелось бы развить этот успех, тем более что действительно 35-ю людьми проблема, к сожалению, не исчерпана.

Что касается российской стороны, вопрос расширения обмена сейчас рассматривается в контексте подготовки следующего саммита “нормандской четверки” и, конечно, для Москвы было бы очень существенно, чтобы в продолжение этой линии сотрудничество сопровождалось прогрессом по другим направлениям.

В частности, ставились вопросы о снятии экономической блокады с восточных районов Донбасса и о широкой амнистии в отношении участников боевых действий на востоке Украины. Конечно, тактика российской стороны заключается в том, чтобы не делать односторонних уступок, то есть не предпринимать какие-то шаги, которые не были бы встречены ответными мерами с украинской стороны. С чем будет связываться возвращение украинцев, мы пока что не знаем, — есть много вариантов. Москва будет настаивать именно на взаимных уступках и на гибкости, которая бы могла бы проявляться с обеих сторон».

Обмен, который прошел в субботу, стал самым крупным между Россией и Украиной с 2014 года. К нему готовились несколько месяцев, главы государств обсуждали этот вопрос по телефону. Позже с обеих сторон были сформированы рабочие группы, ими руководили помощник украинского президента Андрей Ермак и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Анна Никитина